PSG : Samir Nasri choqué par la pète de forme de Désiré Doué

À 19 ans, il a ébloui le Parc. Désiré Doué a sorti un match XXL face à Aston Villa. Samir Nasri n’en revient toujours pas. Et il le dit cash.

Il n’avait jamais disputé un quart de finale de Ligue des champions. Pourtant, Désiré Doué a semblé plus à l’aise que jamais mercredi soir au Parc des Princes. À seulement 19 ans, le milieu polyvalent offensif du PSG a rayonné contre Aston Villa (3-1) et a même inscrit un but somptueux qui a relancé Paris en seconde période. Sa performance a non seulement séduit les supporters, mais elle a aussi provoqué une réaction admirative de Samir Nasri, bluffé par le phénomène.