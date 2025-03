Patrice Evra brise le silence sur la polémique des banderoles visant Adrien Rabiot. Son point de vue ne laisse personne indifférent…

La polémique enfle après le classique PSG-OM (3-1), où des banderoles insultantes ont visé Adrien Rabiot et sa famille. Face à cette controverse, Patrice Evra, ancien international français et capitaine des Bleus, a pris la parole dans "Rothen s'enflamme" sur RMC. Connu pour son franc-parler, il n’a pas mâché ses mots en défendant les familles et en évoquant ses propres expériences avec les supporters.