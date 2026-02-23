Goal.com
Istvan Kovacs arbitroGetty Images
Patrick Tchanhoun

PSG-Monaco : qui est Istvan Kovacs, l’arbitre porte-bonheur parisien désigné pour ce choc de Ligue des champions ?

Un visage familier pour Paris. L’UEFA confie PSG-Monaco à un arbitre qui sourit souvent aux Rouge et Bleu.

À quarante-huit heures du barrage retour de Ligue des champions entre le PSG et Monaco, l’UEFA a tranché. L’instance européenne a confié la rencontre au Roumain Istvan Kovacs, 41 ans, un nom qui évoque bien des souvenirs dans la capitale. Expérience, autorité, finales prestigieuses : le profil interpelle. Et l’historique parle.

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM
0