PSG-Monaco : qui est Istvan Kovacs, l’arbitre porte-bonheur parisien désigné pour ce choc de Ligue des champions ?

Pour diriger ce PSG-Monaco version européenne, l’UEFA a choisi une valeur sûre. Istvan Kovacs fait partie des officiels les plus cotés du continent. Il a même tenu le sifflet lors de la dernière finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan (5-0), un soir resté gravé dans la mémoire parisienne.

Le contexte s’annonce tendu, avec un duel éliminatoire entre deux clubs français. Dans ce type d’affiche, l’instance privilégie souvent un arbitre rompu aux grandes ambiances. Kovacs correspond parfaitement à ce profil.