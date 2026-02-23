À quarante-huit heures du barrage retour de Ligue des champions entre le PSG et Monaco, l’UEFA a tranché. L’instance européenne a confié la rencontre au Roumain Istvan Kovacs, 41 ans, un nom qui évoque bien des souvenirs dans la capitale. Expérience, autorité, finales prestigieuses : le profil interpelle. Et l’historique parle.
PSG-Monaco : qui est Istvan Kovacs, l’arbitre porte-bonheur parisien désigné pour ce choc de Ligue des champions ?
- Getty Images Sport
Un arbitre de référence pour un choc 100 % Ligue 1
Pour diriger ce PSG-Monaco version européenne, l’UEFA a choisi une valeur sûre. Istvan Kovacs fait partie des officiels les plus cotés du continent. Il a même tenu le sifflet lors de la dernière finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan (5-0), un soir resté gravé dans la mémoire parisienne.
Le contexte s’annonce tendu, avec un duel éliminatoire entre deux clubs français. Dans ce type d’affiche, l’instance privilégie souvent un arbitre rompu aux grandes ambiances. Kovacs correspond parfaitement à ce profil.
- Getty Images Sport
Un historique largement favorable au PSG
À Paris, on connaît bien l’arbitre roumain. Le PSG représente d’ailleurs l’équipe non roumaine qu’il a le plus dirigée dans sa carrière, avec sept rencontres au compteur. Le bilan penche nettement en faveur des Rouge et Bleu : cinq victoires pour deux revers.
Sur ces matchs, il a distribué dix-huit cartons jaunes et un rouge, celui d’Ousmane Dembélé à Munich. Trois penalties ont également été accordés au club parisien, tous convertis par Neymar, Kylian Mbappé et Lee Kang-in.
Tout n’a pas toujours souri. On se souvient du lourd revers à Newcastle (4-1), où son arbitrage avait suscité des débats, ou encore de la défaite à Munich (1-0) en novembre 2024, marquée par l’expulsion de Dembélé. Mais d’autres souvenirs restent éclatants : la démonstration contre l’Inter (5-0), le succès à Anfield face à Liverpool (0-1), la victoire à Barcelone (1-4) ou encore le large succès contre Galatasaray (5-0).
- Getty Images
Monaco face à une première
Pour Monaco, la situation diffère. Le club de la Principauté n’a encore jamais croisé Istvan Kovacs en compétition européenne. Cette découverte intervient dans un contexte où l’ASM estime ne pas avoir toujours bénéficié de décisions favorables en Ligue des champions ces dernières saisons.
Kovacs affiche une réputation d’arbitre strict, prompt à sanctionner les gestes mal maîtrisés. Monaco, souvent exposé aux expulsions dans les grands rendez-vous, devra garder ses nerfs. Les Monégasques ont une revanche à prendre après avoir perdu le match aller 2-3.