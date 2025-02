PSG : Luis Enrique cash sur les débuts de Khvicha Kvaratskhelia après Monaco

Le PSG a brillé face à Monaco (4-1) ! Luis Enrique s'exprime sur ce succès, les débuts de Kvaratskhelia et son avenir au club.

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois offert un spectacle impressionnant en Ligue 1. Opposés à Monaco lors de la 21e journée du championnat, vendredi soir, les Parisiens se sont imposés 4-1 au Parc des Princes, confirmant leur excellente forme. Cette victoire a été marquée par un doublé d’Ousmane Dembélé et le premier but sous ses nouvelles couleurs de Khvicha Kvaratskhelia. Après la rencontre, Luis Enrique s’est exprimé sur ce succès et a abordé plusieurs sujets, notamment les performances de Kvaratskhelia, l’absence d’Achraf Hakimi et sa prolongation de contrat.