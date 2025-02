PSG : Luis Enrique très méfiant, les mots forts du coach parisien avant Monaco

Paris Saint-Germain vs Monaco

Avant d’affronter Monaco, Luis Enrique affiche sa prudence et livre des messages forts sur son équipe. Découvrez ses déclarations marquantes.

À la veille d’un choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco comptant pour la 21e journée, Luis Enrique a pris la parole en conférence de presse. Si son équipe a dominé les Monégasques à deux reprises cette saison, le technicien espagnol se méfie particulièrement de cet adversaire. Entre la forme actuelle de son effectif, les ambitions du PSG et les attentes autour de certains joueurs clés, l’entraîneur parisien a livré un discours marqué par la prudence et l’exigence.