Lens - PSG : une grosse polémique née avant le choc du titre à Bollaert

Sur le papier, ce Lens – PSG s’annonce comme l’un des tournants de la fin de saison. Sur le terrain, la bataille promet d’être intense. Mais avant même le coup d’envoi, une autre confrontation s’ouvre en coulisses.

Selon les informations de L’Équipe, une qualification parisienne pour les quarts de finale de la Ligue des champions placerait ce déplacement à Bollaert entre le match aller et le match retour européen. Autrement dit, un enchaînement redoutable pour Luis Enrique et ses joueurs.

Dans ce scénario, Paris devrait disputer une double confrontation continentale capitale tout en se rendant dans le Nord pour un duel qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Un calendrier serré. Trop serré, selon les dirigeants parisiens.