À peine fixé au programme d’avril, le duel entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain agite déjà les instances. En cause : l’agenda européen du club parisien, susceptible de bouleverser la 29e journée de Ligue 1. Le rendez-vous de Bollaert pourrait ne pas se tenir à la date prévue.
Lens - PSG : une grosse polémique née avant le choc du titre à Bollaert
- AFP
Un calendrier explosif pour le PSG
Sur le papier, ce Lens – PSG s’annonce comme l’un des tournants de la fin de saison. Sur le terrain, la bataille promet d’être intense. Mais avant même le coup d’envoi, une autre confrontation s’ouvre en coulisses.
Selon les informations de L’Équipe, une qualification parisienne pour les quarts de finale de la Ligue des champions placerait ce déplacement à Bollaert entre le match aller et le match retour européen. Autrement dit, un enchaînement redoutable pour Luis Enrique et ses joueurs.
Dans ce scénario, Paris devrait disputer une double confrontation continentale capitale tout en se rendant dans le Nord pour un duel qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Un calendrier serré. Trop serré, selon les dirigeants parisiens.
- AFP
Une demande de report en préparation ?
Toujours d’après le quotidien sportif, le club de la capitale envisagerait de solliciter un report auprès de la Ligue de football professionnel (LFP). La requête ne manquerait pas de faire réagir.
À Lens, le public attend ce choc avec impatience. Le stade Bollaert s’apprête à vivre une soirée majeure. Reporter une telle affiche ne passerait pas inaperçu.
La question dépasse le simple confort du PSG. Elle touche à l’équité sportive et à la gestion globale du calendrier.
- AFP
Un premier changement côté diffusion
Comme si la situation ne suffisait pas, la rencontre a déjà connu une modification. Initialement pressentie comme un temps fort sur Ligue 1+, l’affiche sera finalement diffusée sur beIN Sports.
Ce choix découle des priorités de programmation, notamment avec le match PSG – OL prévu le week-end précédent. Certains y voient un simple ajustement technique. D’autres y lisent un signal fort sur la hiérarchie des affiches de fin de saison.
- AFP
La LFP face à un choix délicat
La Ligue de Football Professionnel doit trancher. D’un côté, elle souhaite soutenir son représentant encore engagé en Ligue des champions. De l’autre, elle veille à la régularité du championnat.
Accorder un report pourrait bouleverser l’équilibre du calendrier. Refuser exposerait Paris à une séquence à haute intensité, entre pression européenne et déplacement incandescent dans le Nord.
Quoi qu’il arrive, la tension grimpe. Les supporters lensois se préparent. Les Parisiens scrutent le tirage européen. Le choc existe déjà dans les esprits.
Reste une inconnue. À quelle date Lens et le PSG croiseront-ils réellement le fer ?