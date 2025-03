Paris Saint-Germain vs Liverpool

Malgré une domination écrasante, le PSG s’incline 0-1. Luis Enrique et ses joueurs mélangent frustration et foi en la revanche.

La défaite face à Liverpool (0-1) a laissé un goût amer dans le camp parisien. Malgré une domination écrasante (27 tirs, 8 cadrés), le PSG s’est incliné sur un but d’Harvey Elliott à la 87e minute. Un scénario qui a suscité frustration et détermination dans les déclarations d’après-match, entre colère contre l’injustice et foi en la revanche.