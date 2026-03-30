L’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la tête de Paris pourrait bien relancer un dossier longtemps bloqué : la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Et déjà, le nouveau maire évoque l’utilisation des fonds issus de cette transaction potentielle.
PSG : le nouveau maire de Paris dévoile son plan pour l’après-vente du Parc des Princes
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Un dossier relancé après le blocage sous Anne Hidalgo
Depuis plusieurs mois, les discussions entre le PSG et la mairie de Paris restaient figées. L’ancienne édile, Anne Hidalgo, s’opposait à la vente du stade. Une position qui avait freiné les ambitions du club parisien, désireux de devenir propriétaire de son enceinte.
Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire, la situation évolue. Le nouveau maire souhaite renouer rapidement le dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi afin de trouver une solution. Il l’a confirmé lors d’une intervention sur France Info. « Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris lors du conseil exceptionnel que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris », a-t-il déclaré.
Cette volonté marque une rupture nette avec la position précédente. Emmanuel Grégoire souhaite obtenir rapidement un mandat du Conseil de Paris afin d’avancer concrètement dans les négociations.
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Une vente soutenue pour préserver le PSG à Paris
Le nouveau maire assume clairement sa position. Selon lui, l’objectif reste de maintenir le PSG dans la capitale. Il explique : « Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense. Nous souhaitons qu’il reste à Paris. Nous souhaitons réunir les conditions pour qu’il reste c’est pourquoi, d’un point de vue personnel, j’ai dit que j’étais favorable à la vente. Je considère que ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel ».
Une déclaration forte qui confirme la volonté politique de faire avancer ce dossier rapidement. Le calendrier fixé se veut ambitieux, avec un accord espéré avant la fin de l’été.
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Des investissements dans le sport et les espaces verts
Emmanuel Grégoire ne s’arrête pas à la vente du Parc des Princes. Le maire a déjà une idée précise de l’utilisation des fonds. « Je considère qu’on peut mettre l’argent dans bien d’autres endroits plus utiles. J’ai dit que l’intégralité de la vente du PSG (du Parc des Princes) serait affectée à la création de nouveaux équipements sportifs et la création d’espaces verts », a-t-il fait savoir.
Ces projets dépendront toutefois de la réussite des négociations. Le maire reste prudent mais déterminé : « J’ai dit que nous souhaitions clôturer les discussions à la fin de l’été. C’est ambitieux. J’espère pouvoir toper avec eux d’ici l’été ».
Le feuilleton du Parc des Princes entre dans une nouvelle phase.