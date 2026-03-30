PSG : le nouveau maire de Paris dévoile son plan pour l’après-vente du Parc des Princes

Depuis plusieurs mois, les discussions entre le PSG et la mairie de Paris restaient figées. L’ancienne édile, Anne Hidalgo, s’opposait à la vente du stade. Une position qui avait freiné les ambitions du club parisien, désireux de devenir propriétaire de son enceinte.

Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire, la situation évolue. Le nouveau maire souhaite renouer rapidement le dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi afin de trouver une solution. Il l’a confirmé lors d’une intervention sur France Info. « Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris lors du conseil exceptionnel que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris », a-t-il déclaré.

Cette volonté marque une rupture nette avec la position précédente. Emmanuel Grégoire souhaite obtenir rapidement un mandat du Conseil de Paris afin d’avancer concrètement dans les négociations.