PSG, ça s'accélère pour Luis Enrique

Arrivé à l’été 2023, Luis Enrique a profondément remodelé l’identité de jeu du PSG en imposant ses principes tactiques et son exigence quotidienne. Sous la direction de Luis Enrique, le collectif parisien a gagné en cohérence, permettant aux talents offensifs, notamment Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, d’exprimer pleinement leur potentiel. Cette transformation progressive orchestrée par Luis Enrique a culminé avec la conquête historique de la Ligue des champions la saison dernière, un succès qui a définitivement renforcé la crédibilité du technicien espagnol auprès de sa direction.

Conscients de l’impact structurel de Luis Enrique, les responsables parisiens avaient déjà sécurisé son avenir en février 2025 en prolongeant Luis Enrique jusqu’en 2027. Cette prolongation anticipée témoignait déjà de la confiance absolue accordée à Luis Enrique, considéré comme l’entraîneur capable d’installer une continuité rarement observée dans un club habitué aux cycles courts. Mais les performances récentes et la stabilité sportive obtenue sous Luis Enrique ont convaincu la direction qu’un engagement encore plus long serait nécessaire pour consolider la trajectoire actuelle.