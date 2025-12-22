Ligue 1, l’offre hallucinante du PSG pour Luis Enrique

L’année 2025 restera gravée dans l’histoire du PSG comme l’une des plus fastes de son existence. Sous la direction de Luis Enrique, le club parisien a dominé la scène nationale et européenne, raflant la Ligue 1, la Ligue des champions, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. Seule la Coupe du monde des clubs a échappé aux Parisiens, battus en finale lors du tournoi organisé aux États-Unis. Cette domination quasi totale a renforcé le statut de Luis Enrique, devenu l’un des entraîneurs les plus respectés du football mondial.

Parallèlement aux trophées collectifs, les distinctions individuelles sont venues couronner ce cycle exceptionnel. Luis Enrique a été élu entraîneur de l’année lors du gala du Ballon d’Or, mais aussi en Ligue 1, avant de décrocher le titre FIFA The Best du meilleur entraîneur masculin. À l’approche des Globe Soccer Awards, où Luis Enrique figure encore parmi les nommés, le technicien espagnol continue pourtant d’adopter une posture mesurée, mettant systématiquement en avant son staff, ses joueurs et la direction du PSG.