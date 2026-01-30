Le Barça rêve toujours de Luis Enrique

Le technicien de 55 ans a été nommé entraîneur du PSG à l'été 2023 et, moins de deux ans plus tard, il a offert au club parisien son premier titre en Ligue des Champions. Si la domination a été moins marquée cette saison, son bilan reste très positif et devrait lui valoir prochainement un nouveau contrat.

Luis Enrique, qui a orchestré le transfert de Dro Fernandez du FC Barcelone au PSG, est en phase finale de négociation pour une prolongation de contrat de trois ans, selon Sport. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, tandis que le nouveau le maintiendra au Parc des Princes jusqu'à la fin de la saison 2029-2030.

La durée du contrat de Luis Enrique sera alignée sur celle du directeur sportif Luis Campos, lui aussi lié au club jusqu'en 2030. Le duo a collaboré efficacement durant leurs deux ans et demi à Paris, et l'objectif est de poursuivre ce partenariat aussi longtemps que nécessaire.

Ce nouveau contrat inclura une clause libératoire pour Luis Enrique. Il pourra ainsi quitter le PSG quand il le jugera opportun, que ce soit en 2030 ou avant. Compte tenu de son bilan au club depuis son arrivée, la décision concernant son avenir lui appartiendra entièrement.

Cela ouvre également la possibilité d'un retour à Barcelone. Luis Enrique n'a jamais exclu un nouveau chapitre au Camp Nou, et s'il le souhaitait, il pourrait être un candidat de choix pour succéder à Hansi Flick lorsque ce dernier décidera de partir – peut-être en 2027, à l'expiration de son contrat actuel, ou en 2028, puisque les Catalans cherchent actuellement à le prolonger.