Selon plusieurs médias brésiliens, le BVB aurait jeté son dévolu sur le talentueux attaquant Lucca, qui évolue au FC Sao Paulo, club de première division brésilienne. Le journal Bild affirme en outre avoir appris que les recruteurs du club noir et jaune connaissaient très bien ce joueur de 18 ans.
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Premier coup de maître d'Ole Book sur le marché des transferts ? Le BVB pourrait devancer Arsenal pour un attaquant
Mais le recruter ne sera pas une mince affaire. En effet, plusieurs grands clubs s'intéresseraient à Lucca, et le leader de la Premier League, le FC Arsenal, constituerait notamment une rude concurrence. Les Gunners seraient actuellement les mieux placés pour s'attacher les services de cet ailier polyvalent.
De plus, un transfert ne serait sans doute pas donné. D'une part, Lucca dispose encore d'un contrat valable jusqu'en 2028, et d'autre part, les nombreux prétendants risquent de faire grimper encore davantage le prix.
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La course à Lucca : le BVB a un avantage
Le BVB dispose toutefois d'un atout. La réputation du club formateur, qui a aidé des talents tels que Jadon Sancho, Ousmane Dembélé ou Jude Bellingham à franchir le cap vers le niveau international, précède le Borussia. De plus, Lucca retrouverait à Dortmund un compatriote en la personne de Kaua Prates, ce qui faciliterait son intégration.
Le transfert de Prates, un arrière gauche brésilien de 17 ans, est déjà bouclé depuis un certain temps. Environ douze millions d'euros ont été versés par le club de la Ruhr au Cruzeiro Belo Horizonte pour le jeune joueur. Avec Justin Lerma, le Borussia a recruté un autre Sud-Américain : ce jeune talent offensif équatorien, également âgé de 17 ans, arrive en provenance de l'Independiente del Valle pour quatre millions d'euros.
Pas un titulaire : Lucca serait un investissement pour l'avenir
Ces deux transferts ont été conclus alors que Sebastian Kehl occupait encore le poste de directeur sportif. Son successeur, Nils-Ole Book, avait entre-temps annoncé son intention de recruter d'autres « perles ». Ce n'est pas un hasard s'il s'était vu attribuer le surnom de « plongeur de perles » lors de son passage précédent (au SV Elversberg). Reste à voir si Lucca correspond à ce profil.
À l'heure actuelle, ce double international brésilien U20 serait plutôt un investissement pour l'avenir. À São Paulo, Lucca est encore loin d'être titulaire. En Serie A brésilienne, il n'a pas encore joué cette saison après dix journées, mais il a régulièrement pris part au championnat régional, le Campeonato Paulista. Il a inscrit son seul but chez les professionnels à ce jour lors de la Copa Libertadores.
BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 11 avril, 15 h 30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga) 26 avril, 17h30 BVB - SC Fribourg (Bundesliga) 3 mai, 17h30 Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)