Premier coup de maître d'Ole Book sur le marché des transferts ? Le BVB pourrait devancer Arsenal pour un attaquant

Mais le recruter ne sera pas une mince affaire. En effet, plusieurs grands clubs s'intéresseraient à Lucca, et le leader de la Premier League, le FC Arsenal, constituerait notamment une rude concurrence. Les Gunners seraient actuellement les mieux placés pour s'attacher les services de cet ailier polyvalent.

De plus, un transfert ne serait sans doute pas donné. D'une part, Lucca dispose encore d'un contrat valable jusqu'en 2028, et d'autre part, les nombreux prétendants risquent de faire grimper encore davantage le prix.