Pourquoi les supporters de Tottenham ne veulent pas de Roberto De Zerbi ?

La situation actuelle des Spurs, marquée par des résultats irréguliers, fragilise le projet sportif. Arrivé récemment, Igor Tudor ne semble pas pleinement convaincre, ce qui pousse la direction à envisager des alternatives. Dans cette optique,Roberto De Zerbi apparaît comme un candidat crédible, notamment pour son style de jeu offensif, mais son profil ne fait pas consensus auprès des supporters.

Très rapidement, plusieurs groupes de fans se sont opposés à cette éventualité.Pour eux, la question dépasse largement les performances sportives. Ils estiment que Roberto De Zerbi ne correspond pas aux valeurs que Tottenham souhaite incarner, insistant sur le fait que le choix d’un entraîneur doit aussi refléter une identité forte en dehors du terrain.