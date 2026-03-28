Alors que Tottenham traverse une période délicate sur le plan sportif, la question du futur entraîneur agite déjà les supporters. Parmi les profils évoqués, Roberto De Zerbi suscite une vive polémique. Si ses qualités tactiques ne sont pas remises en cause, son éventuelle nomination divise profondément en raison de prises de position passées. Cette contestation met en lumière un enjeu devenu central dans le football moderne, l’importance des valeurs et de l’image incarnée par les figures du club.
Pourquoi les supporters de Tottenham ne veulent pas de Roberto De Zerbi ?
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Roberto De Zerbi attendu pour succéder Igor Tudor à Tottenham
La situation actuelle des Spurs, marquée par des résultats irréguliers, fragilise le projet sportif. Arrivé récemment, Igor Tudor ne semble pas pleinement convaincre, ce qui pousse la direction à envisager des alternatives. Dans cette optique,Roberto De Zerbi apparaît comme un candidat crédible, notamment pour son style de jeu offensif, mais son profil ne fait pas consensus auprès des supporters.
Très rapidement, plusieurs groupes de fans se sont opposés à cette éventualité.Pour eux, la question dépasse largement les performances sportives. Ils estiment que Roberto De Zerbi ne correspond pas aux valeurs que Tottenham souhaite incarner, insistant sur le fait que le choix d’un entraîneur doit aussi refléter une identité forte en dehors du terrain.
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Des groupes de supporters contestent l’éventuelle nomination de De Zerbi
Le collectif Proud Lilywhites, représentant les supporters LGBTQI+, a pris position de manière officielle. Dans un communiqué relayé par RMC Sport, ses membres ont exprimé leur désaccord face à une possible arrivée de Roberto De Zerbi. Ils rappellent que leur attachement au club repose autant sur ses principes que sur ses résultats, et que ces derniers ne doivent pas être dissociés.
Dans la foulée, d’autres groupes ont renforcé cette mobilisation. Women of the Lane, engagé pour les femmes et les personnes non-binaires, ainsi que Spurs Reach, axé sur la diversité et l’inclusion, ont également dénoncé cette piste. Tous considèrent que Roberto De Zerbi enverrait un message en contradiction avec les engagements sociétaux affichés par Tottenham ces dernières années.
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L’affaire Greenwood, point central de la polémique
L’origine principale de cette contestation remonte à une affaire précise. Lors de l’arrivée de Mason Greenwood à Marseille, Roberto De Zerbi avait choisi de ne pas commenter les accusations visant le joueur anglais. Cette position, perçue comme une forme de minimisation, continue aujourd’hui de susciter une forte incompréhension chez de nombreux supporters londoniens.
Pour ces derniers, la nomination de Roberto De Zerbi poserait un problème de cohérence dans un moment clé pour le club. En pleine reconstruction, Tottenham doit redéfinir son projet global, tant sur le plan sportif que culturel. Une partie des fans estime qu’un tel choix irait à l’encontre de cette dynamique et appellent la direction à privilégier un profil en adéquation avec les valeurs qu’elle revendique.