Les supporters de Tottenham exhortent le club à NE PAS recruter l'ancien entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, en raison de son soutien à Mason Greenwood

Les rumeurs concernant l'arrivée de De Zerbi dans le nord de Londres se sont heurtées à une vague de résistance de la part d'importantes associations de supporters de Tottenham. Tant les Proud Lilywhites, l'association officielle des supporters LGBTQI+ du club, que le groupe Women of The Lane se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour faire passer un message clair : « Non à De Zerbi. »

Ces groupes affirment que l'embauche de l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille serait en contradiction directe avec les valeurs culturelles que Tottenham s'est efforcé d'instaurer.

Ils estiment que son parcours et ses déclarations publiques concernant des controverses hors du terrain font de lui un candidat inapproprié pour mener le club de Premier League vers une nouvelle ère de responsabilité et d’inclusion.