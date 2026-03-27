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Les supporters de Tottenham exhortent le club à NE PAS recruter l'ancien entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, en raison de son soutien à Mason Greenwood
Les groupes de supporters s'unissent pour s'opposer
Les rumeurs concernant l'arrivée de De Zerbi dans le nord de Londres se sont heurtées à une vague de résistance de la part d'importantes associations de supporters de Tottenham. Tant les Proud Lilywhites, l'association officielle des supporters LGBTQI+ du club, que le groupe Women of The Lane se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour faire passer un message clair : « Non à De Zerbi. »
Ces groupes affirment que l'embauche de l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille serait en contradiction directe avec les valeurs culturelles que Tottenham s'est efforcé d'instaurer.
Ils estiment que son parcours et ses déclarations publiques concernant des controverses hors du terrain font de lui un candidat inapproprié pour mener le club de Premier League vers une nouvelle ère de responsabilité et d’inclusion.
- AFP
Les préoccupations éthiques concernant Greenwood
Le principal élément déclencheur de cette campagne est la défense acharnée de Greenwood par De Zerbi au cours de la saison 2024-2025. Malgré la vive polémique entourant l'attaquant, De Zerbi est resté un fervent défenseur de ce dernier – une position que n'ont pas oubliée les fidèles supporters des Spurs, qui privilégient l'intégrité éthique du club aux résultats sur le terrain.
Proud Lilywhites a réagi à ces informations par un communiqué détaillé, expliquant : « Nous avons pris connaissance des articles associant Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur de Tottenham, et honnêtement, cela ne nous semble pas approprié.
En tant que Proud Lilywhites, nous nous soucions profondément de ce club, non seulement de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de ce que Tottenham représente en dehors. Il ne s’agit pas seulement de résultats ou de style de jeu. Il s’agit de valeurs, d’identité et du genre de personnes que nous choisissons pour nous représenter. »
Préserver l'identité du club
Les supporters exigent de plus en plus que les clubs de football reflètent les valeurs progressistes de leurs communautés. Pour de nombreux supporters de Tottenham, l’entraîneur est bien plus qu’un simple tacticien ; il incarne le visage du club et doit donc respecter des normes élevées en matière de conduite morale dans ses apparitions publiques et ses déclarations.
Les associations de supporters ont souligné que les clubs de football devaient établir des normes permettant à chacun de se sentir le bienvenu, laissant entendre que l'arrivée de De Zerbi compromettrait cette mission.
Women of The Lane a soutenu la protestation en partageant ses propres visuels « Non à De Zerbi » sur les réseaux sociaux, suscitant un débat plus large parmi les supporters sur les critères de sélection du prochain entraîneur.
- AFP
Pression sur la direction de Tottenham
Alors que les dirigeants de Tottenham évaluent leurs options pour le banc des entraîneurs, cette résistance organisée constitue un obstacle de taille. Ignorer les appels lancés par les « Proud Lilywhites » et les « Women of The Lane » pourrait entraîner une rupture des relations entre le club et ses groupes de supporters les plus actifs sur les réseaux sociaux, avant même que le ballon ne soit mis en jeu sous la nouvelle direction.
La situation reste incertaine alors que les Spurs cherchent à finaliser leurs plans à long terme. Cependant, le message des supporters est clair et net.