Mercato, Roberto De Zerbi pose ses conditions à Tottenham

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi se retrouve libre de tout engagement et à l’écoute de nouvelles opportunités. L’Italien, qui a quitté le club phocéen d’un commun accord, souhaite désormais relancer sa carrière dans un environnement compétitif, après une expérience marquante sur la Canebière.

Très apprécié pour sa philosophie de jeu, Roberto De Zerbi suscite un intérêt important, notamment en Premier League où son passage à Brighton a laissé une forte impression. Plusieurs clubs ont étudié son profil, confirmant son statut d’entraîneur recherché sur le marché européen.