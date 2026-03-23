L’avenir de certains bancs européens pourrait basculer dans les prochaines semaines. Alors que plusieurs clubs cherchent à redéfinir leur projet sportif, Roberto De Zerbi continue d’attiser les convoitises de plusieurs clubs, dont Tottenham. Mais derrière l’intérêt affiché, une exigence claire vient déjà structurer les discussions. Un détail qui pourrait tout changer dans ce dossier brûlant du mercato des entraîneurs.
Mercato, Roberto De Zerbi pose ses conditions à Tottenham
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Roberto De Zerbi a toujours la cote sur le marché
Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi se retrouve libre de tout engagement et à l’écoute de nouvelles opportunités. L’Italien, qui a quitté le club phocéen d’un commun accord, souhaite désormais relancer sa carrière dans un environnement compétitif, après une expérience marquante sur la Canebière.
Très apprécié pour sa philosophie de jeu, Roberto De Zerbi suscite un intérêt important, notamment en Premier League où son passage à Brighton a laissé une forte impression. Plusieurs clubs ont étudié son profil, confirmant son statut d’entraîneur recherché sur le marché européen.
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Tottenham en pole pour enrôler De Zerbi
Parmi les prétendants, Tottenham apparaît comme une destination crédible pour Roberto De Zerbi. Le club londonien traverse une période délicate, marquée par des résultats décevants et des tensions internes, fragilisant la position de l’actuel staff technique.
Dans ce contexte, la direction des Spurs explore activement différentes pistes, et Roberto De Zerbi figure parmi les profils privilégiés aux côtés d’autres techniciens expérimentés. Selon The Telegraph,des discussions auraient déjà été engagées afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée lors du prochain exercice.
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Roberto De Zerbi signera à Tottenham en cas de maintien
Toutefois, le dossier reste conditionné à un élément clé. A en croire le média anglais, cité par Foot Mercato, Roberto De Zerbi se montre ouvert à l’idée de rejoindre Tottenham, mais uniquement si le club assure son maintien en Premier League. Une exigence forte qui témoigne de son ambition de diriger une équipe évoluant au plus haut niveau. Actuellement en difficulté au classement, Tottenham joue sa survie dans l’élite, un facteur déterminant pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien suit donc attentivement l’évolution sportive des Spurs avant de s’engager plus concrètement.
En parallèle, Roberto De Zerbi reste attentif à d’autres opportunités en Angleterre, où plusieurs clubs, comme Manchester United ou encore Liverpool, pourraient également entrer dans la course. Cette concurrence potentielle maintient une certaine pression autour des discussions en cours. Enfin, la restructuration interne de Tottenham, notamment la recherche d’un nouveau directeur sportif, pourrait également influencer la décision de Roberto De Zerbi. Entre exigences sportives et garanties structurelles, le technicien italien semble déterminé à choisir un projet en adéquation avec ses ambitions.