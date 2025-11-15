Pourquoi le Real Madrid a changé le nom de son stade ?

Le Real Madrid a officiellement décidé de transformer l’appellation complète « Santiago-Bernabéu » en un nom plus court : « Bernabéu ». Ce choix, mûrement réfléchi, intervient après les vastes travaux de modernisation entrepris sur le stade, un édifice inauguré en 1947 puis renommé en 1955 en hommage à Santiago Bernabéu, président emblématique disparu en 1978. En agissant ainsi, le Real Madrid inaugure un virage stratégique où l’image du stade devient un argument majeur de communication et de projection internationale.

Si ce raccourcissement peut surprendre les amoureux de tradition, le Real Madrid assume une forme de rupture. Le club, en pleine expansion économique, considère désormais ce nom comme un outil identitaire plus facilement exportable. L’objectif est clair : simplifier la signature visuelle, consolider la marque et inscrire l’enceinte rénovée dans une logique d’attractivité mondiale.