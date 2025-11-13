Le Real Madrid donne un nouveau nom à son stade !

Le président Florentino Pérez souhaite moderniser le modèle de propriété du club et devrait présenter la semaine prochaine, lors de l'Assemblée générale, des modifications proposées au système de propriété par les membres. Cette initiative fait suite aux travaux de rénovation du stade, achevés l'an dernier, et au projet du Real Madrid de construire un parking souterrain relié au stade, ainsi que de rénover la station de métro qui le dessert. La construction du parking souterrain est pour l'instant suspendue suite à un recours juridique déposé par des riverains.

Le Real Madrid dévoile « Bernabeu »

Bien que le changement ait été évoqué l'an dernier, le Real Madrid a désormais officialisé le changement de nom de son stade : l'Estadio de Santiago Bernabeu s'appellera désormais simplement « Bernabeu ». Comme l'explique Diario AS, un nouveau logo, affichant le nom raccourci du stade, a été aperçu cette semaine lors de la campagne promotionnelle menée par le club avec la NFL. Le Bernabéu accueillera dimanche le premier match de football américain d'Espagne, opposant les Washington Commanders aux Miami Dolphins.

Un nouveau souffle pour le Bernabéu

Ce changement de nom s'inscrit non seulement dans le cadre d'une refonte de l'image du Bernabéu, qui porte le nom de la légende du club et ancien président Santiago Bernabéu, mais aussi dans celui d'une véritable renaissance pour le stade. Grâce aux rénovations, le Real Madrid a ajouté un espace de restauration ainsi que plusieurs nouveaux bars et espaces de restauration. Ces nouveautés représentent de nouvelles sources de revenus pour le club, et l'architecte Josep Ribas a affirmé que l'insonorisation du stade, qui permettra d'y organiser des concerts, sera achevée d'ici 2026. Pour Noël, le Bernabéu accueillera également un parc d'attractions festif destiné à attirer les familles et les enfants.