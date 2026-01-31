Pourquoi Karim Benzema est furieux contre Al-Ittihad ?

La dernière apparition de Karim Benzema sous le maillot d’Al-Ittihad remonte au succès face à Al-Okhdood (2-1), lundi dernier en championnat. Quelques jours plus tard, l’attaquant français brillait par son absence lors du déplacement sur la pelouse d’Al-Fateh (2-2). Un forfait qui n’avait rien de médical. Karim Benzema n’était ni blessé ni ménagé, mais bien écarté du groupe en raison d’un désaccord contractuel majeur, alors que son engagement actuel court jusqu’au 30 juin prochain.

Cette absence volontaire marque un tournant. Karim Benzema, capitaine et leader offensif, a choisi de ne pas disputer cette rencontre pour exprimer son profond mécontentement. Selon ESPN, le joueur de 38 ans a été vexé par la proposition de prolongation formulée par Al-Ittihad. Un geste fort, révélateur d’un malaise grandissant entre le club saoudien et celui qui l’avait conduit au titre national la saison passée.