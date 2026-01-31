Goal.com
Pourquoi Karim Benzema est furieux contre Al-Ittihad ?

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, le divorce semble être scellé entre Karim Benzema et Al-Ittihad.

Une absence qui interpelle, une colère qui ne dit pas son nom et un avenir soudainement incertain. En Saudi Pro League, Karim Benzema se retrouve au cœur d’un feuilleton brûlant à quelques mois de la fin de son contrat. Figure centrale du projet d’Al-Ittihad depuis son arrivée, le Ballon d’or 2022 vit une situation de rupture inattendue, née d’un profond désaccord avec sa direction. Derrière cette tension, une proposition de prolongation mal accueillie et le sentiment d’un manque de considération qui pourrait précipiter la fin de son aventure saoudienne.

