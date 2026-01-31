Une absence qui interpelle, une colère qui ne dit pas son nom et un avenir soudainement incertain. En Saudi Pro League, Karim Benzema se retrouve au cœur d’un feuilleton brûlant à quelques mois de la fin de son contrat. Figure centrale du projet d’Al-Ittihad depuis son arrivée, le Ballon d’or 2022 vit une situation de rupture inattendue, née d’un profond désaccord avec sa direction. Derrière cette tension, une proposition de prolongation mal accueillie et le sentiment d’un manque de considération qui pourrait précipiter la fin de son aventure saoudienne.
Pourquoi Karim Benzema est furieux contre Al-Ittihad ?
- Getty Images Sport
Karim Benzema s’éloigne d’Al-Ittihad
La dernière apparition de Karim Benzema sous le maillot d’Al-Ittihad remonte au succès face à Al-Okhdood (2-1), lundi dernier en championnat. Quelques jours plus tard, l’attaquant français brillait par son absence lors du déplacement sur la pelouse d’Al-Fateh (2-2). Un forfait qui n’avait rien de médical. Karim Benzema n’était ni blessé ni ménagé, mais bien écarté du groupe en raison d’un désaccord contractuel majeur, alors que son engagement actuel court jusqu’au 30 juin prochain.
Cette absence volontaire marque un tournant. Karim Benzema, capitaine et leader offensif, a choisi de ne pas disputer cette rencontre pour exprimer son profond mécontentement. Selon ESPN, le joueur de 38 ans a été vexé par la proposition de prolongation formulée par Al-Ittihad. Un geste fort, révélateur d’un malaise grandissant entre le club saoudien et celui qui l’avait conduit au titre national la saison passée.
- Getty Images Sport
Karim Benzema se sent trahi par Al-Ittihad
Toujours selon ESPN, Karim Benzema aurait ressenti un « manque de respect total » à la réception de l’offre transmise par la direction. AS révèle, en effet, que le nouveau contrat proposé serait très inférieur à ses attentes sur le plan salarial. Karim Benzema estimait pourtant avoir reçu des garanties claires en amont, notamment de la part des instances de la Saudi Pro League, qui gèrent les contrats des grandes stars du championnat, sur des conditions financières similaires, voire supérieures, à celles de son accord initial.
Ce revirement aurait profondément heurté Karim Benzema, qui se serait senti humilié et trahi. Champion d’Arabie saoudite avec Al-Ittihad la saison précédente, le Français considérait son statut et son rendement comme indiscutables. Cette fracture explique son choix radical de se retirer du groupe, laissant le club dans une situation inconfortable à un moment clé de la saison.
- Getty Images Sport
Un retour imminent en Europe pour Karim Benzema ?
Libre dans cinq mois, Karim Benzema n’envisagerait pas, pour l’instant, un retour rapide dans le groupe d’Al-Ittihad. Son aventure en Arabie saoudite semble même sérieusement compromise. Selon RMC Sport, Karim Benzema étudie désormais l’ensemble des propositions qui pourraient s’offrir à lui pour la suite de sa carrière. À 38 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid souhaite rester compétitif et conserver une visibilité internationale.
Karim Benzema n’a jamais fermé la porte à un dernier défi majeur et n’a pas renoncé à l’idée de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Dans ce contexte, un retour en Europe est envisagé, trois ans après son départ de Madrid. La Turquie, avec notamment Besiktas, reste attentive, tout comme la MLS. En France, les supporters lyonnais recommencent aussi à rêver d’un retour de leur idole à Lyon, où Karim Benzema conserve des attaches fortes. À Al-Ittihad, la fracture est réelle et le feuilleton ne fait probablement que commencer.