À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le dossier Karim Benzema prend une tournure explosive. En conflit ouvert avec Al-Ittihad, l’attaquant français envisage sérieusement un retour en Ligue 1, une option qui fait déjà beaucoup parler.
Karim Benzema de retour en Ligue 1 cet hiver, c’est chaud !
- Getty Images Sport
Benzema coupe le moteur à Al-Ittihad
Le climat devient irrespirable autour de Karim Benzema en Arabie saoudite. À 38 ans, l’ancien Ballon d’Or ne cache plus son malaise et a tranché. Il souhaite quitter Al-Ittihad. Une décision forte, assumée, qui secoue le club saoudien alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain.
Le Français a prévenu sa direction : il ne figurera plus sur les feuilles de match tant que la situation reste bloquée. Un acte rare, mais réfléchi, qui illustre l’ampleur du désaccord entre les deux parties. En coulisses, les discussions sur une prolongation ont tourné court et la rupture semble désormais consommée.
Une proposition jugée humiliante
À l’origine de cette cassure, une offre contractuelle qui passe très mal dans le camp Benzema. Lors de sa signature initiale, Al-Ittihad avait frappé très fort avec un salaire estimé à 100 millions d’euros par saison. Cette fois, le club aurait changé de discours.
Selon les informations relayées, la nouvelle proposition reviendrait à demander à Benzema de jouer sans salaire fixe, tout en conservant l’intégralité des revenus liés à ses droits à l’image. Une somme qui représenterait seulement quelques millions d’euros par an, très loin de ses émoluments actuels. Une perspective jugée inacceptable par l’ancien attaquant du Real Madrid et de l’OL, qui estime que cette offre vise clairement à le pousser vers la sortie.
L’Europe attentive, la Juventus à l’affût
Ce bras de fer ne laisse personne indifférent. Sur le marché européen, le nom de Benzema circule à nouveau avec insistance. La Juventus, notamment, suit le dossier de près et n’a pas caché son intérêt ces derniers jours. L’idée d’un retour sur le Vieux Continent séduit, surtout dans un contexte où l’attaquant se sent encore capable d’évoluer au plus haut niveau.
Cette situation place Al-Ittihad dans une position délicate. Forcer le départ ou trouver un compromis rapidement devient une nécessité, sous peine de voir le feuilleton s’éterniser.
La Ligue 1 en embuscade
Mais une autre option prend de l’épaisseur. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema regarderait de nouveau vers la France. « La perspective de revenir en France et d’une éventuelle Coupe du monde à l’été fait son chemin », explique le journaliste belge. Une déclaration lourde de sens, qui relance immédiatement la piste d’un retour en Ligue 1.
Dans cette hypothèse, difficile d’imaginer Benzema sous un autre maillot que celui de l’Olympique Lyonnais. Le club formateur, celui des débuts, celui de l’histoire fondatrice. L’OL n’a jamais quitté l’esprit de KB9, qui n’a jamais fermé la porte à un retour, ne serait-ce que pour boucler la boucle.
L’OL peut-il tenter le coup ?
La grande question reste financière. Les moyens lyonnais restent limités, surtout face à un joueur de ce calibre. Mais l’opportunité semble unique. Benzema, désireux de rentrer, pourrait accepter un effort pour vivre une dernière aventure chargée de symbole.
À Lyon, le rêve existe. Les supporters y pensent déjà. La direction hésite encore, mais le temps presse. Ce dossier brûlant pourrait bien devenir l’un des plus marquants de ce mercato hivernal. Réponse imminente.