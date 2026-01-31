Karim Benzema de retour en Ligue 1 cet hiver, c’est chaud !

Le climat devient irrespirable autour de Karim Benzema en Arabie saoudite. À 38 ans, l’ancien Ballon d’Or ne cache plus son malaise et a tranché. Il souhaite quitter Al-Ittihad. Une décision forte, assumée, qui secoue le club saoudien alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain.

Le Français a prévenu sa direction : il ne figurera plus sur les feuilles de match tant que la situation reste bloquée. Un acte rare, mais réfléchi, qui illustre l’ampleur du désaccord entre les deux parties. En coulisses, les discussions sur une prolongation ont tourné court et la rupture semble désormais consommée.