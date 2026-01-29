Karim Benzema dit STOP et quitte le groupe d’Al-Ittihad, la raison incroyable

La situation s’est tendue en coulisses. Selon les informations rapportées par L’Équipe et Foot Mercato, Karim Benzema a quitté le groupe d’Al-Ittihad jusqu’à nouvel ordre. En cause, une proposition de prolongation de contrat jugée inacceptable par le clan du joueur. À 38 ans, le Ballon d’Or 2022 voit son engagement actuel arriver à échéance le 30 juin prochain, et les discussions engagées n’ont clairement pas pris la direction espérée.

D’après son entourage, l’offre formulée reviendrait à « jouer gratuitement » pour Karim Benzema, hors droits d’image. Une approche vécue comme un manque total de respect pour un joueur au statut et au rendement toujours élevés.