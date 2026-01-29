L’histoire entre Karim Benzema et Al-Ittihad prend une tournure inattendue. Alors que son avenir paraissait encore ouvert en Arabie saoudite, l’attaquant français a brusquement décidé de se mettre en retrait, provoquant une onde de choc au sein du club et relançant les spéculations autour de la suite de sa carrière.
Karim Benzema dit STOP et quitte le groupe d’Al-Ittihad, la raison incroyable
- Getty Images Sport
Benzema claque la porte, au moins provisoirement
La situation s’est tendue en coulisses. Selon les informations rapportées par L’Équipe et Foot Mercato, Karim Benzema a quitté le groupe d’Al-Ittihad jusqu’à nouvel ordre. En cause, une proposition de prolongation de contrat jugée inacceptable par le clan du joueur. À 38 ans, le Ballon d’Or 2022 voit son engagement actuel arriver à échéance le 30 juin prochain, et les discussions engagées n’ont clairement pas pris la direction espérée.
D’après son entourage, l’offre formulée reviendrait à « jouer gratuitement » pour Karim Benzema, hors droits d’image. Une approche vécue comme un manque total de respect pour un joueur au statut et au rendement toujours élevés.
- Getty Images Sport
Une fracture entre le discours et la réalité
Ces dernières semaines, le discours officiel se voulait pourtant rassurant. Ramon Planes, directeur sportif d’Al-Ittihad, se montrait confiant quant à la volonté de l’attaquant de poursuivre l’aventure.
« Il veut continuer, il a envie de rester en Arabie saoudite et à Al-Ittihad. Il a vu qu’il s’agissait d’un projet sérieux avec de bons joueurs, et il souhaite jouer encore plusieurs années. J’espère que ce sera le cas », déclarait-il.
Mais la réalité contractuelle diffère du football européen. En Saudi Pro League, Benzema dépend directement de la SPL, et non de son club. C’est donc cette instance qui lui a transmis la proposition aujourd’hui au cœur du conflit. Un détail administratif, aux conséquences lourdes.
- Getty Images Sport
Des chiffres solides malgré le contexte
Sportivement, rien ne justifie cette mise à l’écart. Arrivé libre à l’été 2023 après son départ du Real Madrid, Karim Benzema porte le brassard de capitaine et reste l’un des piliers d’Al-Ittihad. Depuis le début de la saison, Benzema affiche 16 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues.
Il figurait encore dans le onze de départ ce lundi lors de la victoire en championnat face à Al-Okhdood (2-1), preuve que son impact demeure central malgré les tensions en arrière-plan.
- Getty Images Sport
Une absence imminente et des rumeurs relancées
La décision est désormais actée. Karim Benzema devrait manquer le déplacement de ce jeudi sur la pelouse d’Al-Fateh en championnat. Après 17 journées, Al-Ittihad occupe la sixième place, déjà distancé de 15 points par le leader Al-Hilal.
Cette mise en retrait ouvre la porte à de nombreuses hypothèses. L’idée d’un retour en Europe, longtemps jugée improbable, refait surface. À ce stade, aucune issue ne se dessine clairement. Une chose reste sûre : le dossier Benzema entre dans une zone d’incertitude totale, et son avenir immédiat s’écrit désormais loin des terrains.