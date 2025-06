Une guerre froide à la tête de la sélection polonaise s’est conclue ce jeudi. Et la star du Barça en est sortie en vainqueur.

Le climat était devenu irrespirable en sélection. Entre Michal Probierz et Robert Lewandowski, les ponts semblaient rompus depuis plusieurs jours. Après l'éviction du brassard du capitaine et une mise à l’écart qui ne disait pas son nom, la situation a explosé. Ce jeudi, le sélectionneur a préféré se retirer, laissant la place vacante et, surtout, ouvrant la porte à un retour du numéro 9.