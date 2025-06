Coup de tonnerre en Pologne : Lewandowski lâche la sélection et claque la porte. Un conflit inédit secoue l’équipe nationale.

Robert Lewandowski ne portera plus le maillot de la Pologne tant que Michal Probierz restera sélectionneur. Un coup de théâtre que personne n’avait vraiment vu venir, surtout à un an de la Coupe du monde. Le capitaine emblématique, buteur record et visage de la sélection, tourne le dos à l’équipe nationale. La fracture semble profonde. Et le timing, pour le moins déstabilisant.