Le Paris Saint-Germain affrontait l’AJ Auxerre, vendredi soir, à l’occasion de la 19e Ligue 1. Un match qui a mis du temps à se débloquer pour les Parisiens, qui ont fini par s’imposer au forceps sur un but de Bradley Barcola (0-1). Une victoire salvatrice pour Luis Enrique et ses joueurs qui n’ont pas manqué de savourer après le coup de sifflet final.
Luis Enrique, Barcola et les réactions après Auxerre - PSG (0-1)
- AFP
Bradley Barcola (attaquant du PSG au micro de Ligue 1+) :
« On a beaucoup essayé, on a eu pas mal d'occasions. On savait qu'à un moment donné que ça allait rentrer. On savait que si on ne gagnait pas, ça allait être compliqué après. On se devait de gagner. On est contents. Ça fait du bien. J'ai beaucoup pêché depuis le but sur ce match, mais je suis récompensé. »
- AFP
Senny Mayulu (milieu du PSG au micro de Ligue 1+):
« C'était une bonne équipe d'Auxerre. On a réussi à marquer à la fin. C'était un match difficile parce qu'ils jouaient en bloc et en contre. On a poussé, ce but nous fait du bien. On veut gagner ce championnat, on ne va pas lâcher pour prendre cette première place. »
- AFP
Marvin Senaya (défenseur de l’AJA au micro de Ligue 1+):
« On sort la tête très haute, mais ça ne suffit pas. On repart avec 0 point. C'est frustrant parce que c'est le même scénario que contre Lorient. Aujourd'hui, nos performances ne reflètent pas la place où on est. Il faudra reproduire ces performances contre les équipes de notre championnat. »
- Getty Images Sport
Luis Enrique (entraineur du PSG en conférence de presse) :
« Je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier. On met la pression à Lens c'est l'essentiel, c'est difficile, il manque un peu de confiance et de précision pour finir les occasions, cela a été compliqué. Il faut de la confiance pour affronter ce type de situation. Dans les premières quinze minutes, on a eu des occasions mais on a raté, ils ont bien défendu. Après ce moment-là, on a perdu des ballons, il faut continuer à s'améliorer car cela arrive à un moment compliqué. Les joueurs ne sont pas des machines, aujourd'hui on n'a pas été précis dans les passes et dans la circulation du ballon, on peut changer cela car tout le monde connaît la qualité individuelle de l'équipe. »