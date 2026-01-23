Luis Enrique, Barcola et les réactions après Auxerre - PSG (0-1)

« Je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier. On met la pression à Lens c'est l'essentiel, c'est difficile, il manque un peu de confiance et de précision pour finir les occasions, cela a été compliqué. Il faut de la confiance pour affronter ce type de situation. Dans les premières quinze minutes, on a eu des occasions mais on a raté, ils ont bien défendu. Après ce moment-là, on a perdu des ballons, il faut continuer à s'améliorer car cela arrive à un moment compliqué. Les joueurs ne sont pas des machines, aujourd'hui on n'a pas été précis dans les passes et dans la circulation du ballon, on peut changer cela car tout le monde connaît la qualité individuelle de l'équipe. »