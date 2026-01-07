Pep Guardiola au PSG : l’annonce que personne n’avait vue venir !

Dans cette réflexion à long terme, un nom s’impose naturellement. Pep Guardiola. Nasser Al-Khelaïfi rêve de l’attirer depuis son arrivée à la tête de la présidence du PSG. Un désir ancien, jamais abandonné, renforcé par les succès récents du club sur la scène européenne.

Paris estime désormais disposer des arguments nécessaires pour séduire un entraîneur de ce calibre. Guardiola reste sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, tout comme Luis Enrique avec le PSG. Dans 18 mois, le technicien catalan pourra décider librement de son avenir.

Si Luis Enrique choisit de ne pas prolonger, Guardiola deviendra alors une priorité absolue. Un scénario encore lointain, mais déjà bien identifié, selon Média Foot.

Pour l’instant, tout reste théorique. Luis Enrique est en poste. Soutenu. Engagé. Mais à Paris, rien n’est laissé au hasard. Et quand le PSG pense à l’après, il vise toujours le sommet. Même quand personne ne s’y attend.