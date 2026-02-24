Les images ont ravivé l’espoir. Sur la pelouse, ballon au pied, Paul Pogba a laissé entrevoir un retour qui semblait encore incertain il y a quelques semaines. Après des mois marqués par les blessures et les doutes, le milieu français se rapproche progressivement d’un come-back. Et cette fois, les déclarations de Sébastien Pocognoli confirment que l’attente pourrait bientôt prendre fin à Monaco.
Paul Pogba de retour, l'annonce forte de Sébastien Pocognoli
Paul Pogba freiné dans son élan par une nouvelle tuile
Arrivé à l’AS Monaco avec l’ambition de relancer sa carrière, Paul Pogba a rapidement été freiné dans son élan. Victime d’une blessure au mollet en décembre, le champion du monde 2018 n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis le 5 décembre, après de brèves apparitions face au Paris Saint-Germain et au Stade Brestois. Une rechute physique qui a bouleversé ses plans et contraint le club monégasque à l’écarter de la liste de la Ligue des champions.
Avant ce coup d’arrêt, son retour à la compétition avait déjà été progressif. Après plusieurs mois de réathlétisation, il avait retrouvé les terrains fin novembre, mais sans parvenir à enchaîner. Cette instabilité physique a entretenu le flou autour de son avenir immédiat, alors que l’objectif initial était de le repositionner rapidement comme un élément central du projet sportif monégasque.
Sébastien Pocognoli annonce le retour imminent de Pogba
Mais la situation semble désormais évoluer favorablement pour Paul Pogba. En conférence de presse mardi en marge du barrage retour de C1 contre le PSG, Sébastien Pocognoli s’est montré optimiste quant à la suite de sa récupération. « Cela commence à devenir un peu plus clair, on espère le revoir avec nous avant la prochaine trêve internationale à l’entraînement. Et après construire, pendant cette trêve, du positif. En tout cas, c’est le plan et on espère qu’on va réussir à s’y tenir. Il est focus et bien pour l’équipe même si on ne le voit pas beaucoup. Son plan est bien défini », a confié l’entraineur monégasque.
Ces propos confirment une progression importante dans le processus de rétablissement. Le joueur de 32 ans a récemment été aperçu sur les terrains d’entraînement, une étape symbolique qui marque la fin de la phase la plus critique de sa rééducation. Une évolution suivie de près par le staff, qui souhaite éviter toute précipitation.