Paul Pogba de retour, l'annonce forte de Sébastien Pocognoli

Mais la situation semble désormais évoluer favorablement pour Paul Pogba. En conférence de presse mardi en marge du barrage retour de C1 contre le PSG, Sébastien Pocognoli s’est montré optimiste quant à la suite de sa récupération. « Cela commence à devenir un peu plus clair, on espère le revoir avec nous avant la prochaine trêve internationale à l’entraînement. Et après construire, pendant cette trêve, du positif. En tout cas, c’est le plan et on espère qu’on va réussir à s’y tenir. Il est focus et bien pour l’équipe même si on ne le voit pas beaucoup. Son plan est bien défini », a confié l’entraineur monégasque.

Ces propos confirment une progression importante dans le processus de rétablissement. Le joueur de 32 ans a récemment été aperçu sur les terrains d’entraînement, une étape symbolique qui marque la fin de la phase la plus critique de sa rééducation. Une évolution suivie de près par le staff, qui souhaite éviter toute précipitation.