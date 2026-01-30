Il n’a pas encore foulé la pelouse du Parc des Princes sous ses nouvelles couleurs, mais son arrivée suscite déjà de nombreuses attentes. À Paris, chaque recrutement obéit à une logique précise, encore plus sous la direction de Luis Enrique. Pour Dro Fernandez, jeune talent recruté cet hiver, le timing n’est pas anodin et son intégration semble avoir été soigneusement anticipée. Entre besoins immédiats de l’effectif et projection à moyen terme, Luis Enrique a déjà esquissé les contours du rôle que Dro Fernandez pourrait rapidement endosser au Paris Saint-Germain.
Paris SG : Comment Luis Enrique compte utiliser Dro Fernandez ?
- AFP
Dro Fernandez, une arrivée minutieusement préparée au PSG
Présent en tribunes lors du récent nul européen du PSG, Dro Fernandez a effectué ses premiers pas parisiens loin des projecteurs du terrain, mais pas de ceux du staff. Luis Enrique a immédiatement intégré Dro Fernandez dans son environnement, malgré son inéligibilité pour cette rencontre. Une première convocation pourrait toutefois intervenir très rapidement, dès le prochain déplacement à Strasbourg (dimanche, 20h 45), signe que l’entraîneur espagnol souhaite accélérer son adaptation.
Ce recrutement à hauteur de 8,2 millions d’euros répond à une attente claire du joueur. À Barcelone, Dro Fernandez disposait d’un temps de jeu limité, avec seulement quelques apparitions lors de la première partie de saison. Luis Enrique lui a présenté un projet différent, basé sur une rotation active et une confiance rapide. Selon les informations de Mundo Deportivo, cet engagement du technicien parisien a pesé lourd dans la décision de Dro Fernandez, face à une concurrence relevée incarnée notamment par Chelsea, Manchester City et le Borussia Dortmund.
- AFP
Luis Enrique mise sur la polyvalence de Dro Fernandez
Dans l’esprit de Luis Enrique, Dro Fernandez n’est pas un simple pari d’avenir. L’entraîneur du PSG voit en lui un profil capable d’apporter immédiatement de la variété à un collectif parfois jugé trop prévisible. Milieu de terrain de formation, Dro Fernandez peut évoluer dans plusieurs registres, un atout majeur pour Luis Enrique dans une période où la gestion des temps de jeu est primordiale.
La concurrence reste toutefois dense dans l’entrejeu parisien. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz - actuellement diminué - Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu constituent un noyau solide. Luis Enrique entend s’appuyer sur les qualités techniques et la mobilité de Dro Fernandez pour fluidifier certaines séquences, tout en observant attentivement son comportement lors des premières séances d’entraînement, déterminantes pour définir son rôle exact.
Dro Fernandez, une option crédible dans les zones offensives
Au-delà du milieu, Luis Enrique envisage également d’utiliser Dro Fernandez plus haut sur le terrain, indique Foot Mercato qui cite MD. Cette polyvalence offensive prend encore plus de sens dans le contexte actuel, marqué par l’incertitude autour de l’état physique de Khvicha Kvaratskhelia, touché récemment à la cheville. Si son indisponibilité devait se prolonger, Dro Fernandez pourrait représenter une alternative crédible dans les couloirs.
Cette option n’a rien d’improvisé. Lors de sa seule titularisation cette saison en Ligue des Champions avec son ancien club, Dro Fernandez avait été aligné sur l’aile gauche. Luis Enrique connaît parfaitement ce profil, capable de jouer entre les lignes, de provoquer et de participer au pressing, autant d’éléments essentiels dans son animation offensive.
- AFP
Une intégration dans la continuité de la politique jeune du PSG
Avec Dro Fernandez, Luis Enrique poursuit une dynamique déjà bien installée au PSG. L’entraîneur espagnol n’a pas hésité ces derniers mois à lancer plusieurs jeunes joueurs dans le grand bain, comme Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou, tout en intégrant progressivement d’autres profils prometteurs. Dro Fernandez s’inscrit pleinement dans cette logique de responsabilisation précoce.
À 18 ans, le joueur espagnol bénéficie d’un contexte favorable, où Luis Enrique privilégie la méritocratie et la progression individuelle. Dro Fernandez sait que ses performances à l’entraînement et lors de ses premières minutes pèseront lourd dans la hiérarchie. Le message du staff est clair : les opportunités seront là, à condition de les saisir.