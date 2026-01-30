Paris SG : Comment Luis Enrique compte utiliser Dro Fernandez ?

Dans l’esprit de Luis Enrique, Dro Fernandez n’est pas un simple pari d’avenir. L’entraîneur du PSG voit en lui un profil capable d’apporter immédiatement de la variété à un collectif parfois jugé trop prévisible. Milieu de terrain de formation, Dro Fernandez peut évoluer dans plusieurs registres, un atout majeur pour Luis Enrique dans une période où la gestion des temps de jeu est primordiale.

La concurrence reste toutefois dense dans l’entrejeu parisien. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz - actuellement diminué - Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu constituent un noyau solide. Luis Enrique entend s’appuyer sur les qualités techniques et la mobilité de Dro Fernandez pour fluidifier certaines séquences, tout en observant attentivement son comportement lors des premières séances d’entraînement, déterminantes pour définir son rôle exact.