Barça : Deco se lâche sur Dro Fernandez après son départ au PSG

Sans manifester de ressentiment envers le PSG, qui a débauché l'un de ses jeunes talents, sa déception visait principalement Dro lui-même.

L'entraîneur Hansi Flick aurait été furieux d'apprendre le départ de Dro. Un accord a été conclu en début de semaine avec le PSG pour 8,5 millions d'euros, soit plus que sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Après son arrivée, Dro a déclaré que c'était « le meilleur endroit pour progresser ». Une déclaration qui ne semble pas avoir plu à Deco.

Avant le match du FC Barcelone contre Copenhague mercredi soir, Deco a expliqué les circonstances du départ de Dro et les raisons du mécontentement du club.

« Dro a eu 16 ans en janvier 2024 et a signé son premier contrat professionnel en mars. Pendant cette période, il est venu s'entraîner avec nous deux ou trois fois. L'agent nous importe peu, seul le profil du joueur compte. En début de saison dernière, il est venu s'entraîner avec l'équipe première. Flick l'a apprécié et, malgré la concurrence à ce poste, l'entraîneur a eu un coup de cœur pour lui. Dro avait une clause libératoire de 6 millions d'euros, comme la plupart des joueurs qui signent leur premier contrat. Je n'ai pu que lui expliquer le projet que nous avions pour lui et le contexte dans lequel il pourrait progresser ici. »

« L'entraîneur l'a aidé, l'a intégré à l'entraînement et l'a emmené avec lui pour la pré-saison. La déception vient en partie de là. Avec tout le respect que je dois au PSG, un club spectaculaire où j'ai des amis, comme Luis Campos », a déclaré Deco à TNT Sports Brasil, propos rapportés par MD.

« Parfois, les circonstances et les personnes impliquées ne sont pas les bonnes. »

Deco a ensuite expliqué qu'il n'aurait pas agi de la même manière à sa place et que la façon dont la situation avait été gérée était inappropriée.

« Si j'étais jeune et à Barcelone, je ne changerais rien, mais chacun trace son propre chemin. On sait tous qu'il y a des influences ; on ne sait pas si ses parents en sont responsables, mais c'est sa décision, et non une décision financière. Nous avons trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain grâce à nos bonnes relations, mais le Paris Saint-Germain n'a aucune influence sur cette décision. »

« J'espère qu'il est heureux et qu'il progresse en tant que joueur, même s'il ne doit pas précipiter les choses, que ce soit ici ou au Paris Saint-Germain, ce serait préjudiciable. Parfois, les circonstances et les personnes impliquées ne sont pas les bonnes. »

« Inutile d'en faire toute une histoire, il faisait partie intégrante de l'équipe première, comme tous les autres joueurs, il a pris cette décision et c'est tout. »

Les raisons invoquées pour le départ de Dro étaient son sentiment de ne pas pouvoir déloger Fermin Lopez et Dani Olmo de l'équipe première. De plus, le déplacement de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, à Barcelone pour le convaincre, un geste significatif, a été déterminant. Cependant, son ancien coéquipier Gavi aurait été déçu par le staff technique, qui n'a pas offert davantage de temps de jeu à Dro cette saison.