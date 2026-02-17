L’Olympique Lyonnais avance sans trembler. Dimanche soir, face à l’OGC Nice, les Gones ont signé un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues (2-0). Une série impressionnante, qui installe le club rhodanien dans une spirale positive en Ligue 1 comme en UEFA Europa League.
Opération "drague" à l’OL, Paulo Fonseca envoie un message touchant aux supporters
Lyon enchaîne et regarde vers le haut
Au Groupama Stadium, l’OL a confirmé sa solidité du moment. Ce nouveau succès permet aux hommes de Paulo Fonseca de consolider leur troisième place en championnat avec 45 points. Le Paris Saint-Germain reste deuxième avec 51 unités, mais Lyon garde le contact.
Sur la scène européenne, le club rhodanien n’a pas tremblé non plus. Premier de la phase de ligue en Ligue Europa, il a validé son billet pour les huitièmes de finale sans détour. Le groupe affiche confiance, rigueur et ambition. Le travail porte ses fruits. Le public le ressent.
Une communion forte au Groupama Stadium
Au coup de sifflet final contre Nice, les tribunes ont pris le relais. Les supporters ont scandé le nom de leur entraîneur. Un hommage franc, spontané. Fonseca, visage marqué par l’émotion, a salué les tribunes.
L’ancien coach de l’AC Milan n’a pas laissé passer ce moment. Sur son compte X, lundi, il a publié un message clair, adressé directement aux fans : « un grand merci à tous les supporters de l’OL ! Cette série de victoires est spéciale et n’est possible que grâce à votre soutien. Vous avez une place dans mon cœur ! »
Un message simple. Sincère. Et forcément remarqué.
Fonseca, l’homme qui relance l’OL
Depuis son arrivée, le technicien portugais impose sa patte. Organisation rigoureuse. Exigence constante. Discours direct. Le groupe réponde présent. Le vestiaire vit bien.
Treize victoires de rang, cela ne relève pas du hasard. Cela traduit une cohérence. Une constance aussi. Lyon retrouve une identité forte, capable de peser en Ligue 1 et en Europe.
Le classement confirme la progression. L’OL s’installe sur le podium. Il reste six points à combler sur le PSG et sept sur Lens, leader. Le sprint final promet tension et espoir.
Un lien renforcé avec les supporters
Ce message publié sur les réseaux sociaux ne ressemble pas à une simple formule. Il sonne comme un engagement. Fonseca associe les supporters à cette série. Il leur offre une part du mérite. Dans une saison longue et exigeante, cette connexion peut compter. Elle soude un groupe. Elle crée une atmosphère.
Lyon avance. Le stade chante. L’entraîneur remercie. Et la saison prend une tournure que peu imaginaient il y a encore quelques mois.