Opération "drague" à l’OL, Paulo Fonseca envoie un message touchant aux supporters

Au Groupama Stadium, l’OL a confirmé sa solidité du moment. Ce nouveau succès permet aux hommes de Paulo Fonseca de consolider leur troisième place en championnat avec 45 points. Le Paris Saint-Germain reste deuxième avec 51 unités, mais Lyon garde le contact.

Sur la scène européenne, le club rhodanien n’a pas tremblé non plus. Premier de la phase de ligue en Ligue Europa, il a validé son billet pour les huitièmes de finale sans détour. Le groupe affiche confiance, rigueur et ambition. Le travail porte ses fruits. Le public le ressent.