Al-Ain vs Juventus FC

Après la Roma, une nouvelle écurie de Serie A est entrée dans la danse pour la signature de Leonardo Balerdi, cet été.

La pression monte autour de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, pilier de l’arrière-garde de l’Olympique de Marseille, est de plus en plus convoité sur le marché des transferts. Alors que les prétendants se multiplient, un club de Serie A vient bouleverser la donne, relançant un feuilleton qui pourrait bien agiter l’été olympien. Et les premières manœuvres en coulisses ont déjà commencé.