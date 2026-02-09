La gifle reçue au Parc des Princes continue de résonner dans tout l’environnement marseillais. Battu 5-0 par le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille traverse un nouveau moment charnière de sa saison et l’avenir immédiat de Roberto De Zerbi suscite désormais de nombreuses interrogations. Entre frustration interne, critiques des supporters et tensions dans le vestiaire, la position de Roberto De Zerbi apparaît plus fragile que jamais. Derrière les discours de façade, la crise semble s’installer durablement et pourrait contraindre dirigeants comme entraîneur à prendre des décisions rapides.
Getty Images Sport
OM, Roberto De Zerbi dos au mur après la débâcle contre le PSG
- Getty Images
Roberto De Zerbi consterné après le Classique PSG - OMDimanche soir, Roberto De Zerbi est apparu marqué par la déroute subie face au PSG, une défaite historique qui a replongé l’OM dans une zone de turbulences. L’entraîneur italien a reconnu la douleur ressentie après la rencontre en déclarant : « Je ne suis pas découragé, je suis triste ». Une phrase révélatrice de l’état d’esprit du technicien, conscient que cette contre-performance pourrait peser lourd dans la suite de sa saison et dans sa relation avec les supporters marseillais.
Pourtant, Roberto De Zerbi espérait que les mesures prises après l’élimination européenne, notamment les discussions internes et les ajustements d’effectif, permettraient à l’OM de repartir sur de meilleures bases. L’entraîneur avait notamment insisté auprès de ses joueurs pour ne « jamais oublier » l’échec de Bruges, espérant transformer cette désillusion en moteur de réaction. La correction subie à Paris a finalement produit l’effet inverse, renforçant les doutes autour du projet mené par Roberto De Zerbi.
- AFP
Roberto De Zerbi lâché par son vestiaireAvant même la rencontre face au PSG, Roberto De Zerbi était déjà confronté à une contestation croissante dans certaines franges du public marseillais. Selon RMC Sport, les supporters reprochaient à Roberto De Zerbi ses changements fréquents de systèmes et de compositions, jugés déstabilisants pour l’équipe. Malgré ces critiques, la victoire en Coupe de France contre Rennes (3-0) avait temporairement apaisé les tensions. L’humiliation parisienne a cependant ravivé la colère, certains groupes de supporters remettant désormais ouvertement en question la capacité de Roberto De Zerbi à redresser la situation.
En parallèle, Roberto De Zerbi doit également composer avec un malaise latent dans son vestiaire. A en croire RMC Sport, plusieurs joueurs auraient exprimé des incompréhensions concernant certaines décisions tactiques ou disciplinaires prises par l’entraîneur italien. Même si Roberto De Zerbi conserve le soutien officiel de la direction, l’impression d’une fracture progressive entre l’encadrement et une partie de l’effectif nourrit l’incertitude autour de la stabilité du projet sportif marseillais.
- Calciomercato
Vers une démission de Roberto De Zerbi à l’OM ?Malgré la pression croissante, un licenciement immédiat de Roberto De Zerbi reste peu probable. Les dirigeants de l’OM continuent d’afficher leur confiance envers Roberto De Zerbi, notamment en raison des implications financières qu’impliquerait une rupture anticipée de contrat. Le média indique que l’actionnaire Frank McCourt suit néanmoins la situation avec attention, conscient que les résultats sportifs à venir seront déterminants pour la qualification européenne et donc pour l’équilibre économique du club.
De son côté, Roberto De Zerbi ne semble pas exclure toutes les options. Selon les sources citées par RMC Sport, le technicien transalpin pourrait envisager un départ volontaire s’il estime ne plus disposer des conditions nécessaires pour réussir sa mission. Roberto De Zerbi aurait toutefois posé une condition : que ses adjoints soient protégés contractuellement. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise, mais les discussions engagées avec la direction pourraient rapidement clarifier l’avenir du technicien.
- Getty
L’urgence d’un électrochoc sportif à MarseillePrésent à la Commanderie dès le lendemain de la défaite, Roberto De Zerbi a repris le travail avec le groupe, sans livrer d’indication sur les décisions à venir. L’entraîneur olympien doit désormais trouver des solutions rapides pour relancer l’OM (4e, 39 pts), dont l’objectif minimal reste une qualification sur le podium de Ligue 1. Dans un championnat marqué par la régularité de concurrents directs comme le PSG (1er, 51 pts), Lens (2e, 49 pts) ou Lyon (3e, 42 pts), chaque contre-performance complique davantage la mission confiée à Roberto De Zerbi.
Plus que jamais, Roberto De Zerbi se retrouve dans une position délicate, contraint de restaurer la confiance au sein du vestiaire tout en rassurant un environnement devenu impatient. Les prochaines semaines pourraient donc constituer un tournant décisif pour Roberto De Zerbi et pour l’OM, alors que la saison entre dans sa phase la plus stratégique.
Publicité