OM, Roberto De Zerbi dos au mur après la débâcle contre le PSG

Malgré la pression croissante, un licenciement immédiat de Roberto De Zerbi reste peu probable. Les dirigeants de l’OM continuent d’afficher leur confiance envers Roberto De Zerbi, notamment en raison des implications financières qu’impliquerait une rupture anticipée de contrat. Le média indique que l’actionnaire Frank McCourt suit néanmoins la situation avec attention, conscient que les résultats sportifs à venir seront déterminants pour la qualification européenne et donc pour l’équilibre économique du club.

De son côté, Roberto De Zerbi ne semble pas exclure toutes les options. Selon les sources citées par RMC Sport, le technicien transalpin pourrait envisager un départ volontaire s’il estime ne plus disposer des conditions nécessaires pour réussir sa mission. Roberto De Zerbi aurait toutefois posé une condition : que ses adjoints soient protégés contractuellement. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise, mais les discussions engagées avec la direction pourraient rapidement clarifier l’avenir du technicien.