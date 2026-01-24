OM - Lens : Comment le Vélodrome va accueillir Florian Thauvin ?

Florian Thauvin connaît le Vélodrome comme peu de joueurs. Entre 2015 et 2021, Florian Thauvin a marqué de son empreinte l’histoire récente de l’OM, enchaînant les performances marquantes devant un public qu’il a souvent fait vibrer. En huit saisons passées sous le maillot olympien, Florian Thauvin a compilé 281 matches, 86 buts et 62 passes décisives, devenant l’un des visages forts du club. Malgré l’absence de trophées majeurs, son engagement et son talent ont durablement marqué les supporters marseillais.

Le souvenir de certains moments forts reste intact, à l’image de son but et de sa rage lors de la victoire face au PSG en 2020 (1-0), l’une des rares de l’OM dans ce classique. Ce samedi soir, Florian Thauvin revient avec le RC Lens, dans un match à fort enjeu sportif. Les Sang et Or, longtemps leaders avant la victoire du PSG à Auxerre (0-1), défient une équipe marseillaise sous pression, contrainte de s’imposer pour rester au contact du duo de tête.