Cinq ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin s’apprête à retrouver un stade Vélodrome qui a longtemps été le théâtre de ses exploits. Cette fois, l’ailier international revient en adversaire, sous les couleurs du RC Lens, leader du championnat avant la 19e journée de Ligue 1. Dans un contexte sportif brûlant, l’accueil réservé à Florian Thauvin intrigue autant qu’il fascine. Entre mémoire collective, reconnaissance et rivalité, le Vélodrome promet une soirée à part.
OM - Lens : Comment le Vélodrome va accueillir Florian Thauvin ?
- AFP
Florian Thauvin, une légende vivante de l’OM
Florian Thauvin connaît le Vélodrome comme peu de joueurs. Entre 2015 et 2021, Florian Thauvin a marqué de son empreinte l’histoire récente de l’OM, enchaînant les performances marquantes devant un public qu’il a souvent fait vibrer. En huit saisons passées sous le maillot olympien, Florian Thauvin a compilé 281 matches, 86 buts et 62 passes décisives, devenant l’un des visages forts du club. Malgré l’absence de trophées majeurs, son engagement et son talent ont durablement marqué les supporters marseillais.
Le souvenir de certains moments forts reste intact, à l’image de son but et de sa rage lors de la victoire face au PSG en 2020 (1-0), l’une des rares de l’OM dans ce classique. Ce samedi soir, Florian Thauvin revient avec le RC Lens, dans un match à fort enjeu sportif. Les Sang et Or, longtemps leaders avant la victoire du PSG à Auxerre (0-1), défient une équipe marseillaise sous pression, contrainte de s’imposer pour rester au contact du duo de tête.
- AFP
Les supporters de l’OM impatients de retrouver Thauvin
Présent mercredi au Vélodrome pour observer la rencontre entre l’OM et Liverpool, l’entraîneur lensois Pierre Sage a rapidement perçu l’atmosphère particulière entourant le retour de Florian Thauvin. « On a croisé pas mal de supporters qui sont impatients de le voir et c’était très positif, remarque le coach lensois. Je pense qu’il va être plutôt soutenu mais dans tous les cas ils soutiendront plus l’Olympique de Marseille que Flo Thauvin. » Une analyse lucide, à l’image de la relation singulière entre Florian Thauvin et le public phocéen.
À Marseille, le retour de Florian Thauvin ne suscite pas de ressentiment particulier. Bien au contraire, de nombreux supporters interrogés expriment un respect intact pour l’ancien numéro 26. « Je pense qu’il va avoir un bon accueil, anticipe Thomas, 19 ans, au micro de BFM Provence. C’est un joueur qui a toujours supporté le club, qui a respecté ses valeurs. Quand on a perdu au match aller, on se souvient tous des joueurs (lensois) qui ont célébré la victoire dans le vestiaire mais pas lui. Il est beaucoup apprécié par les supporters de l’OM donc j’espère qu’on va lui réserver un bel accueil. »
- AFP
Le Vélodrome prêt à célébrer son idole
Le comportement de Florian Thauvin lors du match aller à Bollaert a également laissé une trace positive dans l’esprit des supporters marseillais. Son refus de tirer un penalty face à l’OM a été largement salué. « Il ne mérite pas qu’on le prenne à partie, poursuit Eden, habitué de la tribune Ganay, cité par La Provence. S’il marque à 3-1 on peut l’applaudir, s’il ouvre le score on peut le siffler. » Une déclaration qui résume bien l’équilibre attendu entre respect et rivalité sportive.
Pour Denis, supporter de l’OM depuis plus de cinquante ans, l’accueil réservé à Florian Thauvin devrait rester mesuré. « Je ne pense pas qu’il sera sifflé ou hué mais il est passé dans le camp adverse. A la guerre comme à la guerre. » Même tonalité chez Abdelhamid, 50 ans, qui conclut : « Peut-être qu’ils vont un peu le taquiner pour qu’il perde la boule mais j’espère qu’on va lui faire un bel accueil. » Autant de témoignages qui illustrent l’attachement persistant à Florian Thauvin, malgré les couleurs adverses. Ce samedi soir (21h 05), Florian Thauvin retrouvera donc un Vélodrome partagé entre ferveur marseillaise et reconnaissance pour l’un de ses anciens héros.