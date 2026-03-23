Une page se tourne discrètement mais lourdement de sens du côté de Marseille. Après plusieurs années marquées par des choix forts, des turbulences et des ambitions élevées, Pablo Longoria s’efface du paysage olympien. Dans un contexte de réorganisation interne, ce départ ne passe pas inaperçu. Derrière la communication officielle, un message personnel est venu éclairer les coulisses d’une aventure aussi intense que formatrice. Entre bilan lucide et émotion assumée, les mots choisis résonnent bien au-delà du simple au revoir.
OM, le message poignant de Pablo Longoria pour ses adieux
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Pablo Longoria et l’OM, c’est terminé
Après l’officialisation de son départ,Pablo Longoria a tenu à s’exprimer publiquement à travers un message publié sur LinkedIn.Celui qui occupait la présidence depuis plusieurs saisons quitte ses fonctions à la suite d’une restructuration interne qui l’avait déjà éloigné du cœur des décisions. Arrivé initialement comme directeur du football en 2020, le dirigeant espagnol aura progressivement gravi les échelons jusqu’à incarner la direction du club phocéen.
Dans ce message rapporté par RMC Sport, Pablo Longoria revient sur ses débuts avec des mots chargés de sens : « Je viens de tourner la page d’un chapitre important et très significatif de ma carrière. Écrire ce message me procure un mélange d’émotions. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir ». Une déclaration qui témoigne de l’impact personnel de cette expérience.
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Pablo Longoria admiratif de son bilan à l’OM
Au fil des années, Pablo Longoria explique avoir développé une approche plus globale du football, dépassant les simples résultats sportifs. « Au fil de ces années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle - un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. »
Pablo Longoria souligne également l’importance du club dans son évolution professionnelle et humaine. « L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il comporte. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens aigu des responsabilités. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution au cours de ces années. Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football, c’est aussi développer les talents, renforcer les structures, ouvrir de nouvelles voies et respecter l’identité de l’institution - y compris les personnes qui l’ont bâtie et lui ont donné tout son sens. »
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Le bel hommage de Longoria à l’OM et à Marseille
Dans la dernière partie de son message, Pablo Longoria élargit sa réflexion à la dimension humaine du football. « Aujourd’hui, le football est une industrie mondiale, mais il reste profondément humain. Il crée de la valeur, il crée des emplois, il suscite des émotions. Et au cœur de tout cela, il y a toujours quelque chose de très simple : le lien entre un club et ses supporters. Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qu’ils m’ont accordée au cours de ces six saisons. Mais surtout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect et gratitude. »
Avec ces mots, Pablo Longoria referme une étape importante de sa carrière, laissant derrière lui un héritage contrasté mais indéniablement marquant. Son départ ouvre désormais une nouvelle ère pour le club, tandis que son message résonne comme un témoignage sincère d’un passage intense au sommet de l’institution marseillaise.