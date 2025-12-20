L’Olympique de Marseille voit l’un de ses jeunes espoirs courtisé avec insistance. Les Blues de Chelsea accélèrent et compliquent sérieusement les plans olympiens.
Mercato : Chelsea prêt à tout pour un crack de l’OM
- Getty Images Sport
Chelsea, un géant toujours en chasse sur le marché
Depuis le rachat du club en 2021 par l’Américain Todd Boehly, Chelsea vit au rythme d’un mercato permanent. Les Blues multiplient les recrutements, empilent les profils et construisent un effectif tentaculaire. Même au poste de gardien, l’abondance saute aux yeux avec Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Gabriel Slonina ou encore Mike Penders, prêté à Strasbourg.
Cette frénésie ne se limite plus aux joueurs confirmés. Désormais, le club londonien regarde vers la formation française, et plus précisément vers Marseille.
- AFP
Saïd Remadnia dans le viseur des Blues
Selon les informations relayées par Africa Foot, Chelsea s’intéresse de très près à Saïd Remadnia. L’attaquant marseillais de 16 ans figure parmi les priorités des recruteurs londoniens pour le mercato hivernal. Les discussions auraient même déjà débuté entre le club anglais et l’entourage du joueur.
Ce contexte ouvre une possibilité claire : un départ de l’OM sans la moindre apparition en équipe professionnelle. Une hypothèse que le jeune ailier et son entourage étudient sérieusement, preuve de l’attractivité du projet présenté par Chelsea.
Capable d’évoluer à gauche, à droite ou dans l’axe, Remadnia attire aussi d’autres clubs européens. Son profil polyvalent séduit, tout comme son potentiel. Né en France de parents algériens et tunisiens, il reste également suivi par plusieurs sélections nationales. Son avenir se joue à plusieurs niveaux.
Un projet londonien pensé sur la durée
Toujours selon Africa Foot, Chelsea échange avec le joueur autour d’un projet sportif à « moyen et long terme ». Une trajectoire qui pourrait inclure un passage par Strasbourg, actuel 7e de Ligue 1, afin de goûter au football professionnel dans un environnement familier.
Ce modèle, déjà utilisé par les Blues, offre du temps de jeu sans pression immédiate. Une perspective qui peut séduire un jeune joueur en quête de progression encadrée.
- AFP
L’OM, une voie crédible pour éclore ?
Marseille n’a pourtant pas dit son dernier mot. Cette saison, Roberto De Zerbi a ouvert la porte aux jeunes, comme le souhaite le président Pablo Longoria lors du bilan de mi-saison. Robinio Vaz s’impose comme troisième attaquant axial avec 4 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres. Darryl Bakola a connu ses premières minutes en Ligue des champions contre Newcastle et totalise déjà huit apparitions. Tadjidine Mmadi a aussi grappillé du temps de jeu.
Le message existe. À l’OM, la jeunesse peut trouver sa place. Reste à savoir si Saïd Remadnia préfère la stabilité marseillaise, l’aventure londonienne ou une troisième voie chez un autre courtisan. Le choix pèsera lourd.