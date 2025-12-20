Mercato : Chelsea prêt à tout pour un crack de l’OM

Selon les informations relayées par Africa Foot, Chelsea s’intéresse de très près à Saïd Remadnia. L’attaquant marseillais de 16 ans figure parmi les priorités des recruteurs londoniens pour le mercato hivernal. Les discussions auraient même déjà débuté entre le club anglais et l’entourage du joueur.

Ce contexte ouvre une possibilité claire : un départ de l’OM sans la moindre apparition en équipe professionnelle. Une hypothèse que le jeune ailier et son entourage étudient sérieusement, preuve de l’attractivité du projet présenté par Chelsea.

Capable d’évoluer à gauche, à droite ou dans l’axe, Remadnia attire aussi d’autres clubs européens. Son profil polyvalent séduit, tout comme son potentiel. Né en France de parents algériens et tunisiens, il reste également suivi par plusieurs sélections nationales. Son avenir se joue à plusieurs niveaux.