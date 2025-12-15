OM, Jérôme Rothen tire la sonnette d'alarme

Si Jérôme Rothen reconnaît que l’OM ne peut pas être au sommet dès le mois de décembre, il regrette l’absence de progrès visibles. « C’est largement insuffisant dans le contenu des matchs. Et dans ces fameux axes de progression que l’on peut ressentir chez les équipes sur la première phase et sur les premiers mois », a-t-il estimé sur RMC. Jérôme Rothen nuance toutefois son propos : « Je ne demande pas que Marseille dégage de la force et de la régularité sur l’ensemble des matchs depuis le début de saison. »

Mais cette patience affichée a ses limites. Jérôme Rothen observe une stagnation inquiétante depuis le beau mois de septembre, période durant laquelle l’OM avait su dégager une réelle force collective. « Parce que le plus important, c'est de tirer le max de cette équipe en mars, avril et mai. C’est là que ça se gagne et on le sait tous. »