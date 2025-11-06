OM-Atalanta : échange très tendu entre De Zerbi et CJ Egan-Riley

Pendant plus d’une heure, le public marseillais a assisté à une rencontre verrouillée, sans grand éclat. Puis, tout s’est emballé. Les quinze dernières minutes ont fait monter la température d’un cran. Ademola Lookman s’est d’abord accroché verbalement avec son entraîneur Ivan Juric, avant que la tension ne gagne aussi le banc olympien.

CJ Egan-Riley, aligné pour la troisième fois consécutive en défense centrale, a quitté le terrain à la 79ᵉ minute, visiblement mécontent de ce choix. Le jeune Anglais n’a pas caché son irritation : une bouteille d’eau projetée au sol, un regard noir vers son banc, puis quelques mots lancés à l’adresse de son coach, venu lui serrer la main.

Ce geste a déclenché une scène tendue, sous les yeux d’un Roberto De Zerbi très remonté. Le technicien italien n’a pas cherché à dissimuler sa colère, l’échange ayant été vif entre les deux hommes.