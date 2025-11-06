L’ambiance du Vélodrome s’est embrasée dans les dernières minutes d’un match jusque-là assez morne. Entre un accrochage sur le banc, une incompréhension avec le staff et une défaite frustrante, la soirée marseillaise s’est terminée dans la tension. Si l’OM a chuté face à l’Atalanta (0-1) lors de cette 4ᵉ journée de Ligue des champions, c’est surtout la nervosité des acteurs qui a marqué les esprits. Et au cœur de cette agitation, un échange tendu entre Roberto De Zerbi et son jeune défenseur CJ Egan-Riley.
OM-Atalanta : échange très tendu entre De Zerbi et CJ Egan-Riley
- AFP
Une fin de match électrique au Vélodrome
Pendant plus d’une heure, le public marseillais a assisté à une rencontre verrouillée, sans grand éclat. Puis, tout s’est emballé. Les quinze dernières minutes ont fait monter la température d’un cran. Ademola Lookman s’est d’abord accroché verbalement avec son entraîneur Ivan Juric, avant que la tension ne gagne aussi le banc olympien.
CJ Egan-Riley, aligné pour la troisième fois consécutive en défense centrale, a quitté le terrain à la 79ᵉ minute, visiblement mécontent de ce choix. Le jeune Anglais n’a pas caché son irritation : une bouteille d’eau projetée au sol, un regard noir vers son banc, puis quelques mots lancés à l’adresse de son coach, venu lui serrer la main.
Ce geste a déclenché une scène tendue, sous les yeux d’un Roberto De Zerbi très remonté. Le technicien italien n’a pas cherché à dissimuler sa colère, l’échange ayant été vif entre les deux hommes.
De Zerbi calme le jeu après coup
En conférence de presse, le coach de l’OM a tenté d’éteindre l’incendie. Roberto De Zerbi a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un conflit personnel, mais d’un simple malentendu. Selon lui, le remplacement de CJ Egan-Riley serait né d’une erreur d’interprétation entre son staff médical et lui.
Le médecin le pensait blessé, et le joueur ne se serait pas fait comprendre, a précisé le technicien italien, selon les informations de RMC Sport. Cette explication, plus rationnelle que conflictuelle, vise à désamorcer un épisode qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.
Mais sur le moment, la scène a jeté un froid. Le jeune défenseur, dépité d’avoir quitté ses partenaires si tôt, est resté prostré sur le banc, tandis que son entraîneur continuait de donner ses consignes.
Une soirée frustrante pour les Marseillais
Quelques minutes plus tard, l’incompréhension s’est transformée en colère. À la 90ᵉ minute, l’Atalanta a trouvé la faille grâce à Samardzic, profitant d’une action confuse et contestée par les Marseillais. Ce but a mis fin à leurs espoirs et scellé une troisième défaite en quatre rencontres européennes.
Le scénario du match a laissé un goût amer. L’OM, déjà dos au mur, reste bloqué à trois points au classement et voit sa qualification se compliquer sérieusement.
Un calendrier chargé pour relancer la machine
Les hommes de De Zerbi n’ont désormais plus le droit à l’erreur. Quatre matchs décisifs les attendent pour espérer atteindre les huitièmes de finale : la réception de Newcastle le 25 novembre, un déplacement à l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre, puis deux rendez-vous cruciaux en 2026 face à Liverpool (21 janvier) et le Club Bruges (28 janvier).
Ces prochaines semaines seront un test de caractère pour un groupe qui cherche encore la bonne formule, mais aussi la sérénité nécessaire pour exister au plus haut niveau européen.