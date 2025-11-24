Dimanche soir, Olivier Giroud a retrouvé Adil Rami pour un moment qui restera dans les annales du chambrage en direct. Alors que Lille venait de s’imposer 4-2 face au Paris FC, le double buteur de la soirée et son ancien coéquipier en équipe de France ont transformé le plateau du diffuseur Ligue1+ en un véritable terrain de rigolade. Les deux champions du monde 2018 ont échangé des piques légères, des sourires et des remarques pleines d’humour, rappelant aux téléspectateurs la complicité qui les unit depuis leur passage en bleu.
Olivier Giroud - Adil Rami, le gros chambrage en direct !
- AFP
Un échange savoureux entre anciens champions du monde
Le moment est survenu juste après la fin du match. Adil Rami, consultant pour la chaîne Ligue1+, a lancé la conversation avec un ton amusé : « Olivier, ici en direct de Paris: Adil Rami. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi », lançait-il en souriant, avant que Giroud ne réponde avec toute sa verve : « Comment ça va mon Adil? Tu m'avais manqué. Toujours aussi beau ».
Le ton était donné. Les deux hommes, anciens coéquipiers en équipe de France et champions du monde 2018, ont rapidement enchaîné les taquineries. Giroud n’a pas manqué de répondre à Rami lorsqu’il a commenté sa coupe de cheveux, visiblement parfaite : « Mais oui, je te vois, avec ta coupe à l'eau chaude ».
L’ambiance sur le plateau était détendue, les rires se sont succédé et la complicité entre les deux anciens internationaux a clairement capté l’attention des téléspectateurs.
- AFP
Giroud retrouve le chemin des filets
Sur le terrain, Olivier Giroud a brillé. Après une période de deux mois sans marquer, il a inscrit un doublé crucial contre le Paris FC. Le premier but est survenu à la 40e minute, sur une reprise de Romain Perraud, permettant à Lille de prendre l’avantage avant la pause. Le second, transformé sur penalty à la 77e minute, a scellé le score à 4-2 et apporté un soulagement évident pour l’attaquant lillois.
« Ce but, je l'ai attendu, ça faisait quelques matchs que les cages se faisaient un peu petites », a-t-il confié sur Ligue1+. Il a ajouté : « Ce sont des cycles et c'est un grand soulagement quand la réussite et l'efficacité reviennent. Je suis content pour l'équipe, on a bien travaillé pendant cette trêve, avec les mecs qui sont rentrés un peu tard ce n'est jamais évident. J'espère que c'est le début d'une bonne série ».
Le retour au but semble aussi redonner confiance à tout le collectif lillois, crucial dans la course au podium.
- AFP
Lille remonte au classement, un coup d’accélérateur nécessaire
La victoire a également un impact direct sur le classement de Ligue 1. Grâce à ce succès, Lille se hisse à la 4e place, à cinq points du troisième, Lens. Giroud et ses coéquipiers entendent désormais maintenir la pression sur le trio de tête et viser une place européenne.
« On avait un gros coup à faire au classement, on va essayer de s'accrocher aux trois devant, de leur donner du fil à retordre. C'était important sur le plan comptable de recoller », a conclu l’attaquant.
Les performances de Giroud et sa complicité avec Rami, bien que hors du terrain, rappellent que les grands champions savent allier sérieux et humour, tout en continuant de peser sur le jeu.