Olivier Giroud - Adil Rami, le gros chambrage en direct !

Le moment est survenu juste après la fin du match. Adil Rami, consultant pour la chaîne Ligue1+, a lancé la conversation avec un ton amusé : « Olivier, ici en direct de Paris: Adil Rami. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi », lançait-il en souriant, avant que Giroud ne réponde avec toute sa verve : « Comment ça va mon Adil? Tu m'avais manqué. Toujours aussi beau ».

Le ton était donné. Les deux hommes, anciens coéquipiers en équipe de France et champions du monde 2018, ont rapidement enchaîné les taquineries. Giroud n’a pas manqué de répondre à Rami lorsqu’il a commenté sa coupe de cheveux, visiblement parfaite : « Mais oui, je te vois, avec ta coupe à l'eau chaude ».

L’ambiance sur le plateau était détendue, les rires se sont succédé et la complicité entre les deux anciens internationaux a clairement capté l’attention des téléspectateurs.