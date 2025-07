Lyon est sauvé, mais à quel prix ? Le club dévoile les dessous d’une opération spectaculaire pour rester en Ligue 1 sans Textor.

Un maintien en Ligue 1 à coup de millions et d’une rupture nette. Alors que la DNCG l’avait d’abord condamné à la relégation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais a obtenu gain de cause en appel. La Commission fédérale a fini par valider le maintien du club rhodanien parmi l’élite. Et pour convaincre les décideurs, l’OL n’a pas fait les choses à moitié : il a sorti l’artillerie lourde sur le plan financier... et humain.