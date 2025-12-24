"Ca me dérange", Govou ne veut pas d'Endrick à l'OL

Endrick était pressenti pour quitter le Real Madrid en début d'année prochaine, faute de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, l'entraîneur des Merengues. Le jeune homme de 19 ans n'a disputé que 12 minutes en championnat lors de la première moitié de saison.

Le transfert d'Endrick bénéficie du soutien de Benzema et Mbappé.

Un transfert en Premier League était envisagé pour le jeune prodige, Manchester United et West Ham ayant tous deux manifesté leur intérêt pour l'international brésilien. Cependant, c'est finalement Lyon, club de Ligue 1, qui a remporté la course pour s'attacher les services d'Endrick en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Endrick, qui était davantage utilisé sous les ordres de Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, espère qu'un changement d'environnement et un temps de jeu accru amélioreront ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026. La Seleção est dirigée par Ancelotti, mais Endrick n'a plus été sélectionné en équipe nationale du Brésil depuis la défaite face à l'Argentine en mars dernier.

L'arrivée du jeune attaquant au Parc OL a été saluée par l'ancien buteur du Real Madrid et de Lyon, Karim Benzema, qui a commenté « vamoossss » sous une publication annonçant la signature d'Endrick par le club parisien, tandis que Kylian Mbappé a également salué ce transfert.

Cependant, la légende lyonnaise Sidney Govou reste sceptique quant aux raisons de cette décision, expliquant ce qui « dérange » l'ancien ailier dans ce transfert.

Govou avait initialement évoqué la décision de recruter lors du mercato hivernal, déclarant au journal Le Progrès : « Concernant le mercato, je comprends que l'entraîneur souhaite un attaquant, un défenseur central et deux ou trois milieux de terrain. Mais lorsqu'un système fonctionne bien, il faut être prudent, car il peut se désagréger très rapidement.

« Un attaquant qui marque plus de buts fournirait-il le même travail défensif que Satriano ? Je ne crois au mercato hivernal que lorsqu'il faut remplacer un joueur blessé. » Je ne suis pas certain que ce soit toujours bénéfique pour l'équilibre de l'équipe.

Par ailleurs, concernant la signature d'Endrick, Govou a ajouté : « Personne ne connaît suffisamment Endrick pour savoir de quoi il est capable, même s'il est indéniablement un bon joueur. Cependant, attention, un remplaçant qui ne joue jamais est souvent le signe d'un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l'équipe, et c'est ce qui m'inquiète. »