OFFICIEL - Une recrue inattendue débarque à l’OM

L’OM avance vite sur sa restructuration interne, et ce nouvel épisode illustre clairement la direction choisie par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Riccardo Polacco, jeune recruteur déjà reconnu dans plusieurs clubs européens, rejoint officiellement l’écurie marseillaise. Le principal intéressé a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte LinkedIn, signe de l’importance qu’il accorde à ce nouveau chapitre de sa carrière.

Polacco a publié le message suivant : « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte d’apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! »

Une déclaration limpide, qui témoigne de son envie de s’intégrer rapidement dans l’environnement marseillais.