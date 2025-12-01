L’Olympique de Marseille continue de structurer ses coulisses avec une précision presque chirurgicale. Après avoir intégré Federico Balzaretti dans l’organigramme, le club phocéen ajoute un autre profil venu de l’autre côté des Alpes. Une décision qui confirme une orientation assumée : renforcer l’expertise italienne au sein du secteur sportif. Et c’est un nom que peu attendaient qui vient enrichir ce dispositif.
OFFICIEL - Une recrue inattendue débarque à l’OM
Un nouveau chef scout pour accompagner la refonte marseillaise
L’OM avance vite sur sa restructuration interne, et ce nouvel épisode illustre clairement la direction choisie par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Riccardo Polacco, jeune recruteur déjà reconnu dans plusieurs clubs européens, rejoint officiellement l’écurie marseillaise. Le principal intéressé a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte LinkedIn, signe de l’importance qu’il accorde à ce nouveau chapitre de sa carrière.
Polacco a publié le message suivant : « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte d’apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! »
Une déclaration limpide, qui témoigne de son envie de s’intégrer rapidement dans l’environnement marseillais.
Un profil jeune, mais déjà riche en expériences
Âgé de seulement 29 ans, le nouveau chef scout arrive avec un bagage déjà conséquent. Il a enchaîné les expériences en Angleterre, en Italie, puis à Monza depuis juillet dernier. Southampton, Vicenza, Triestina ou encore Monza : le technicien italien a circulé dans des contextes variés, ce qui lui a permis de développer une vision précise du recrutement moderne, un secteur où chaque détail pèse dans la balance.
Cette diversité de missions forge un œil aiguisé, apprécié dans un club où les choix de recrutement jouent souvent un rôle décisif. Longoria et Benatia savent qu’ils pourront s’appuyer sur ce savoir-faire pour affiner leurs futures pistes et dénicher des profils adaptés au projet marseillais.
L’OM renforce son identité et ses ambitions
L’arrivée de Riccardo Polacco confirme la volonté de l’OM de s’entourer de compétences variées et complémentaires. Le club cherche à installer une structure capable de rivaliser avec les meilleures organisations européennes, un processus qui passe par des profils jeunes, ambitieux et prêts à investir toute leur énergie dans le projet.
Marseille ne cesse de bouger. Et ce nouveau visage, même peu médiatisé, s’inscrit clairement dans cette reconstruction méthodique.