OFFICIEL - Le Barça annonce le retour de João Cancelo

Hansi Flick attendait un renfort défensif depuis plusieurs semaines. À l’origine, le technicien allemand avait ciblé un défenseur central gaucher, profil jugé prioritaire pour équilibrer son arrière-garde. Mais le marché s’est vite révélé étroit. Les pistes explorées ne collaient ni aux contraintes financières du club, ni aux exigences sportives du staff.

Face à cette impasse, Flick et Deco ont revu leur copie. Ensemble, ils ont opté pour une solution plus souple, plus polyvalente. João Cancelo est alors revenu sur la table, comme une évidence. Le Portugais cochait toutes les cases.