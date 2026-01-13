Le suspense n’aura pas duré éternellement. Ce qui circulait avec insistance dans les couloirs du Camp Nou a fini par se confirmer. João Cancelo retrouve le FC Barcelone, dans un contexte bien différent, mais avec des attentes intactes.
OFFICIEL - Le Barça annonce le retour de João Cancelo
Un choix stratégique mûrement réfléchi
Hansi Flick attendait un renfort défensif depuis plusieurs semaines. À l’origine, le technicien allemand avait ciblé un défenseur central gaucher, profil jugé prioritaire pour équilibrer son arrière-garde. Mais le marché s’est vite révélé étroit. Les pistes explorées ne collaient ni aux contraintes financières du club, ni aux exigences sportives du staff.
Face à cette impasse, Flick et Deco ont revu leur copie. Ensemble, ils ont opté pour une solution plus souple, plus polyvalente. João Cancelo est alors revenu sur la table, comme une évidence. Le Portugais cochait toutes les cases.
Un profil déjà validé à Barcelone
Cancelo connaît parfaitement l’environnement blaugrana. Lors de la saison 2023-24, il avait déjà porté les couleurs du Barça sous la forme d’un prêt en provenance de Manchester City. À l’époque, Xavi lui avait accordé une confiance quasi totale.
Résultat : 42 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 41 comme titulaire. Le latéral avait aussi apporté sa contribution offensive avec 4 buts et 5 passes décisives. Des chiffres parlants, mais surtout une influence constante dans le jeu.
Latéral droit, latéral gauche, milieu excentré ou même ailier selon les besoins, Cancelo offre une palette rare. Un atout précieux pour un entraîneur adepte des systèmes évolutifs.
Détour saoudien et retour express
Malgré son envie de poursuivre en Catalogne, le défenseur avait dû faire ses valises à l’issue de son prêt. Direction Manchester, puis un transfert rapide vers Al-Hilal, en Arabie saoudite. Une parenthèse courte, marquée par une réflexion personnelle.
Un an et demi plus tard, João Cancelo a souhaité relancer sa trajectoire en Europe. L’Inter Milan s’est positionné très sérieusement. Un accord verbal existait même avec Al-Hilal. Mais le joueur a temporisé. Barcelone restait sa priorité.
L’annonce officielle du FC Barcelone
Le club catalan a fini par boucler l’opération et l’a officialisée ce jour via un communiqué clair. « C’est désormais officiel : João Cancelo est de retour au Barça. Le FC Barcelone et Al Hilal Saudi FC ont trouvé un accord pour le prêt du latéral portugais jusqu’à la fin de la saison. Il portera le numéro 2 », a indiqué le Barça dans un communiqué ce mardi.
À 31 ans, Cancelo revient avec un nouveau statut et une mission précise. Cette fois, il découvrira les méthodes de Hansi Flick. Une nouvelle page s’ouvre, dans un club qu’il connaît déjà, mais qui attend désormais des réponses immédiates.