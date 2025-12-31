En coulisses, le FC Barcelone prépare un mois de janvier agité. Malgré des finances toujours sous surveillance, la direction catalane explore des pistes concrètes pour renforcer un effectif encore perfectible, surtout derrière. Et parmi les options étudiées, un ancien de la maison revient avec insistance.
Mercato : le Barça négocie le retour d’un ex
Un mercato hivernal scruté de près au Barça
Leader de la Liga, le FC Barcelone ne compte pas rester immobile cet hiver. Les dirigeants blaugrana envisagent une ou plusieurs arrivées en janvier afin d’épauler Hansi Flick. Le contexte reste délicat sur le plan économique, mais certains mouvements internes ouvrent des perspectives.
Le probable départ de Marc-André ter Stegen vers Girona, combiné à la blessure d’Andreas Christensen, offre un léger répit dans le cadre strict du fair-play financier imposé par la Liga. Une marge limitée, certes, mais suffisante pour avancer sur quelques dossiers ciblés. Fabrizio Romano, toujours très suivi, se montre néanmoins réservé quant à la capacité réelle du club à manœuvrer librement.
La défense au cœur des priorités de Deco
Du côté de la direction sportive, le cap se dessine clairement. Deco souhaite avant tout renforcer une défense souvent exposée ces derniers mois, même si les dernières journées de championnat ont montré des signes encourageants. Un défenseur central figure sur la liste des besoins, tandis qu’un renfort sur un côté du terrain fait aussi partie des demandes formulées par Hansi Flick.
Pour l’axe, les pistes se multiplient dans la presse catalane. Nathan Aké, Marco Senesi ou encore Stefan de Vrij circulent régulièrement, sans qu’un choix définitif ne se dégage à ce stade. En revanche, pour le poste de latéral, une option prend de l’épaisseur.
João Cancelo, un retour qui fait sens
Selon les informations rapportées par Sport, le Barça discute déjà avec João Cancelo. Le Portugais de 31 ans, actuellement à Al-Hilal, devrait quitter le club saoudien. Simone Inzaghi ne prévoit plus de s’appuyer sur lui, et le quota de joueurs étrangers en Saudi Pro League se trouve déjà saturé. À cela s’ajoute un retour de blessure et une année de Coupe du monde, qui pousse le latéral à envisager un retour en Europe.
Son passage à Barcelone lors de la saison 2023-2024 a laissé de bons souvenirs, autant chez le joueur que dans les bureaux du club. Une base solide pour relancer un dossier jugé sérieux.
L’Inter et le salaire, deux obstacles majeurs
Le Barça n’avance toutefois pas seul. L’Inter Milan, où Cancelo a évolué en 2017-2018, souhaite aussi le rapatrier. La Gazzetta dello Sport et d’autres médias italiens confirment l’intérêt appuyé des Nerazzurri. Toutefois, la Juventus, son ancien club, reste aussi attentive.
Un frein demeure pour tous les prétendants : un salaire estimé à 15 millions d’euros par saison. Un montant incompatible avec les standards actuels du Barça comme de l’Inter. Pour retrouver l’Europe, João Cancelo devra accepter de revoir nettement ses exigences.