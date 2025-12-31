Mercato : le Barça négocie le retour d’un ex

Leader de la Liga, le FC Barcelone ne compte pas rester immobile cet hiver. Les dirigeants blaugrana envisagent une ou plusieurs arrivées en janvier afin d’épauler Hansi Flick. Le contexte reste délicat sur le plan économique, mais certains mouvements internes ouvrent des perspectives.

Le probable départ de Marc-André ter Stegen vers Girona, combiné à la blessure d’Andreas Christensen, offre un léger répit dans le cadre strict du fair-play financier imposé par la Liga. Une marge limitée, certes, mais suffisante pour avancer sur quelques dossiers ciblés. Fabrizio Romano, toujours très suivi, se montre néanmoins réservé quant à la capacité réelle du club à manœuvrer librement.