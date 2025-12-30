Une page se tourne pour les distinctions individuelles du football mondial. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient sur l’avenir des trophées The Best. Elles ont pris fin ce lundi avec une annonce officielle. L’instance mondiale a confirmé la création d’une nouvelle cérémonie de remise de prix, appelée à devenir l’unique référence estampillée FIFA. Une évolution majeure, pensée sur le long terme.
OFFICIEL - La FIFA supprime The Best et crée un nouveau trophée
La FIFA officialise un tournant historique
Dans un communiqué publié ce lundi, la FIFA a annoncé la naissance d’une nouvelle cérémonie de récompenses, fruit d’un partenariat stratégique avec le Conseil des Sports de Dubaï. Cette initiative prendra effet à partir de 2026 et remplacera définitivement les trophées The Best dans leur format actuel.
Conséquence immédiate : Ousmane Dembélé restera dans l’histoire comme le dernier lauréat du trophée The Best de meilleur joueur. À compter de 2026, une seule cérémonie décernera les distinctions officielles de la FIFA.
Un partenariat scellé à Dubaï
L’accord a été signé lors du World Sports Summit, en présence de plusieurs figures majeures du sport mondial. Le communiqué précise les contours de ce nouveau rendez-vous annuel, qui se tiendra systématiquement à Dubaï.
« La FIFA et le Conseil des Sports de Dubaï ont signé un protocole d’accord lors du World Sports Summit. Cet événement annuel sera la seule cérémonie mondiale de remise de prix de la FIFA mettant à l’honneur les principaux protagonistes du monde du football, sur le terrain et en dehors. La première édition de la cérémonie aura lieu en 2026. En présence de Son Altesse le cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense des Émirats arabes unis et président du Conseil exécutif de Dubaï, Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Son Altesse le cheikh Mansoor ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, président du Conseil des Sports de Dubaï, ont annoncé la création d’une nouvelle cérémonie de remise de prix du football, qui sera organisée annuellement à Dubaï. (…) De plus amples informations concernant les différents prix, le système de nomination et de vote, ainsi que la date de l’événement seront communiquées en temps utile », peut-on lire dans la note officielle.
La fin d’un trophée emblématique
Les trophées The Best existaient depuis 2016. Avant cela, la FIFA avait déjà remis un prix de meilleur joueur entre 1991 et 2009. De 2010 à 2015, l’instance avait même fusionné son trophée avec le Ballon d’Or, dans une formule commune restée marquante.
Avec cette nouvelle cérémonie, la FIFA recentre désormais toutes ses distinctions sous un format unique, maîtrisé et clairement identifié.
Un lien évident avec les Globe Soccer Awards
Le Conseil des Sports de Dubaï n’en est pas à son coup d’essai. Il collabore depuis 2010 avec les Globe Soccer Awards, organisés aux Émirats arabes unis. La dernière édition s’est tenue dimanche et a consacré Ousmane Dembélé, quelques jours seulement avant l’annonce officielle de la FIFA.
Un symbole fort. Le football mondial entre dans une nouvelle ère de récompenses.