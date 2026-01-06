Mercato, un flop de l'OM courtisé en Espagne

Le mercato hivernal s’annonce stratégique pour l’OM, qui pourrait se séparer de quelques éléments dont le temps de jeu est limité. Angel Gomes, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz font partie des profils susceptibles de quitter Marseille. À ces dossiers s’ajoutent ceux de joueurs considérés comme indésirables, parmi lesquels Neal Maupay, Pol Lirola et un gardien espagnol arrivé il y a quelques années pour seconder le titulaire, mais dont le parcours marseillais est loin d’avoir répondu aux attentes.

Le club phocéen doit donc conjuguer plusieurs paramètres : trouver des solutions pour libérer de la masse salariale, préserver l’équilibre de l’effectif et permettre à certains joueurs de relancer leur carrière. Selon Foot Mercato, l’OM n’exclut pas de valider des offres, mais reste attentif à ne pas fragiliser son groupe, surtout dans un contexte où Roberto De Zerbi compte sur la profondeur du banc pour maintenir le niveau en Ligue 1 et en coupes.