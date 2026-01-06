Cet hiver, l’Olympique de Marseille pourrait être au cœur de plusieurs opérations sur le marché des transferts. Après une première partie de saison marquée par des performances mitigées et des choix d’effectif controversés, le club phocéen cherche à alléger son effectif. Certains joueurs jugés indésirables pourraient profiter de cette période pour relancer leur carrière ailleurs, tandis que le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia devra jongler entre arrivées et départs. Plusieurs pistes, déjà évoquées dans la presse, laissent entendre que des mouvements sont possibles dès ce mois de janvier 2026.
Mercato, un flop de l'OM courtisé en Espagne
L’OM veut libérer des joueurs cet hiver
Le mercato hivernal s’annonce stratégique pour l’OM, qui pourrait se séparer de quelques éléments dont le temps de jeu est limité. Angel Gomes, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz font partie des profils susceptibles de quitter Marseille. À ces dossiers s’ajoutent ceux de joueurs considérés comme indésirables, parmi lesquels Neal Maupay, Pol Lirola et un gardien espagnol arrivé il y a quelques années pour seconder le titulaire, mais dont le parcours marseillais est loin d’avoir répondu aux attentes.
Le club phocéen doit donc conjuguer plusieurs paramètres : trouver des solutions pour libérer de la masse salariale, préserver l’équilibre de l’effectif et permettre à certains joueurs de relancer leur carrière. Selon Foot Mercato, l’OM n’exclut pas de valider des offres, mais reste attentif à ne pas fragiliser son groupe, surtout dans un contexte où Roberto De Zerbi compte sur la profondeur du banc pour maintenir le niveau en Ligue 1 et en coupes.
Ruben Blanco dans le viseur des clubs de Liga 2
Ruben Blanco, arrivé en 2022 du Celta de Vigo, illustre parfaitement cette situation. Recruté pour être la doublure de Pau Lopez, il a connu deux saisons difficiles à Marseille, avec peu de temps de jeu et plusieurs blessures. En 2023-24, il n’a disputé que cinq matches toutes compétitions confondues, encaissant trois buts et enregistrant deux clean-sheets. L’été dernier, l’OM a misé sur Geronimo Rulli comme titulaire, tandis que l’Espagnol a souffert d’une lésion à la cheville gauche qui l’a éloigné des terrains pendant plus de quatre mois.
Ruben Blanco a même été relégué en Pro 2 et n’a pas été inscrit pour la Ligue des Champions, accentuant sa mise à l’écart. Selon Estadio Deportivo, plusieurs clubs espagnols s’intéressent à son profil cet hiver. Grenade, confronté à des absences dans ses cages, aurait formulé une première proposition, tandis que le Racing Santander est également cité comme possible destination pour le joueur dont le contrat se termine le 30 juin 2026.
Une aubaine pour Ruben Blanco et l’OM
Après 18 mois sans véritable opportunité de jeu, Ruben Blanco pourrait enfin relancer sa carrière grâce à ce marché hivernal. Marseille, qui n’est pas opposé à un départ, devra négocier pour permettre à son gardien de retrouver du temps de jeu tout en sécurisant une compensation financière. L’intérêt des clubs espagnols représente une chance pour Ruben Blanco de se reconstruire loin de l’OM et de retrouver la confiance perdue.
Par ailleurs, ce départ éventuel s’inscrit dans une dynamique plus large de l’OM qui souhaite rationaliser son effectif et offrir à Roberto De Zerbi des solutions fiables pour la seconde moitié de la saison. Si Ruben Blanco venait à partir, le club phocéen pourrait envisager des ajustements dans le rôle de gardien numéro deux et renforcer d’autres secteurs jugés prioritaires par le technicien italien.