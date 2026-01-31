De Zerbi, Balerdi et les réactions après PFC - OM (2-2)

« C'est difficile à expliquer. Je suis là devant vous parce qu'il faut le faire. On a dominé pendant 80 minutes. Les 10 dernières minutes, la lumière s'est éteinte. On a perdu le ballon trop facilement. Ça glissait. A par dire que le match dure 100 minutes et pas 90 minutes. Pour jouer la fin, il faut cette envie. C'est la qualité principale qui est nécessaire. Il faut comprendre la situation. Ce qu'on fait ce n'est pas suffisant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis toujours prêt à partir à la guerre. Que ce soit demain, aujourd'hui. Je suis habitué, je sais comment gérer ça. Ça m'énerve parce que je sais qu'on peut mieux faire. On peut jouer le match de Rennes dans 10 minutes je serai prêt. Je ne vous dis pas forcément tout ce que je pense. Les choses comme elles sont, je les dis dans le vestiaire, dans la salle de réunion. J'arrive du plus bas. [Sur Rulli] Il a 32 ans. S'il perd la confiance qu'il a, c'est un problème. Il a fait deux erreurs. On peut tous en faire. On ne peut pas perdre la confiance après deux erreurs. »