L’Olympique était aux prises avec le Paris FC, samedi, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un match qui devait permettre au club phocéen de se racheter après son élimination en Ligue des Champions, mercredi dernier. Mais l’OM était toujours hanté par ses vieux démons. Alors qu’ils menaient au score jusqu’à la 80e minute avec deux buts d’écart, les hommes de Roberto De Zerbi ont craqué dans les dix dernières minutes et ont fini par concéder un nouveau match nul (2-2). Un résultat regrettable pour le technicien italien, dépité au coup de sifflet final, à l’image de ses joueurs, dont le capitaine Leonardo Balerdi.
De Zerbi, Balerdi et les réactions après PFC - OM (2-2)
- AFP
Leonardo Balerdi (défenseur de l’OM au micro de BeIN Sports) :
« On s'est relâché. Il faut mieux faire les choses. J'espère qu'on va parler entre nous. Ça ne doit pas arriver une autre fois. Il faut continuer. Aujourd'hui, on a bien fait, sauf dans les dernières minutes. »
- AFP
Jonathan Ikoné (attaquant du PFC au micro de BeIN Sports) :
« Quand vous commencez à jouer derrière et que vous ratez des contrôles, j'ai ressenti qu'on pouvait faire quelque chose. On a réussi à revenir et à tenir ce score. »
- AFP
Luca Koleosho (attaquant du PFC au micro de BeIN Sports) :
« C’était un match difficile, on était menés 2-0 et on savait qu’on devait revenir. Jusqu’à l’égalisation, on a tout donné et je suis fier de l’équipe. C’est un groupe de bonne qualité et je suis content d’en faire partie. »
- AFP
Roberto De Zerbi (entraineur de l’OM en conférence de presse) :
« C'est difficile à expliquer. Je suis là devant vous parce qu'il faut le faire. On a dominé pendant 80 minutes. Les 10 dernières minutes, la lumière s'est éteinte. On a perdu le ballon trop facilement. Ça glissait. A par dire que le match dure 100 minutes et pas 90 minutes. Pour jouer la fin, il faut cette envie. C'est la qualité principale qui est nécessaire. Il faut comprendre la situation. Ce qu'on fait ce n'est pas suffisant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis toujours prêt à partir à la guerre. Que ce soit demain, aujourd'hui. Je suis habitué, je sais comment gérer ça. Ça m'énerve parce que je sais qu'on peut mieux faire. On peut jouer le match de Rennes dans 10 minutes je serai prêt. Je ne vous dis pas forcément tout ce que je pense. Les choses comme elles sont, je les dis dans le vestiaire, dans la salle de réunion. J'arrive du plus bas. [Sur Rulli] Il a 32 ans. S'il perd la confiance qu'il a, c'est un problème. Il a fait deux erreurs. On peut tous en faire. On ne peut pas perdre la confiance après deux erreurs. »