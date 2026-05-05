Selon un reportage du journaliste Miguel Latigo Serrano sur Onda Cero, le joueur international allemand aurait pris à partie le défenseur latéral Alvaro Carreras et lui aurait même donné une gifle. Cette version des faits est toutefois inexacte, selon les informations obtenues par SPOX auprès de l’entourage du joueur. Il y a bien eu une altercation avec un coéquipier, mais elle n’a pas impliqué de violence physique. Selon le joueur, l’incident remonterait non pas à avril mais à février et constituerait un fait divers isolé, désormais clos, comme il l’a précisé dans une story Instagram.

Selon The Athletic, Rüdiger aurait déjà été impliqué dans une autre altercation violente avec un coéquipier dont l’identité n’a pas été révélée ; l’incident aurait été provoqué par le joueur de 33 ans. Le défenseur central s’est ensuite excusé et a invité l’équipe et leurs familles à dîner.

Ce nouvel épisode n’est pas isolé : après le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Josip Stanisic avait déjà publiquement critiqué l’attitude de l’Allemand sur le terrain. Il y a quelques semaines, le défenseur de Getafe Diego Rico a réitéré ses critiques à l’encontre de Rüdiger après un tacle jugé « brutal et dangereux », estimant qu’il avait « dépassé les limites » : « Il voulait me fracasser le visage. »

Ces incidents se produisent alors que Rüdiger est déjà sous le radar du sélectionneur national Julian Nagelsmann, à l’approche de la Coupe du monde 2026.