Nigéria - Maroc, Walid Regragui lance les hostilités

Comme à son habitude, Walid Regragui n’a pas contourné les sujets sensibles lors de la conférence de presse précédant la demi-finale Nigéria – Maroc. Dès l’entame, Walid Regragui a détendu l’atmosphère en évoquant la situation des blessés, notamment celle d’Azzedine Ounahi, annoncée incertaine depuis plusieurs jours. « Au niveau des blessés, j’ai une bonne nouvelle. Ounahi pourra jouer demain… Non je rigole, il est blessé. Romain Saiss revient bien, on verra demain. À part Ounahi, tout le monde est apte et peut postuler dans le groupe », a déclaré Walid Regragui, suscitant quelques sourires avant de recentrer le débat sur l’enjeu sportif.

Walid Regragui a ensuite pris la mesure de l’événement, soulignant l’importance de cette demi-finale face à l’une des grandes nations du continent. « On est content de remettre le Maroc dans le dernier carré du continent contre l’une des plus fortes équipes africaines en CAN avec ses 17 demi-finales. Ça va être un gros match. Sénégal, Égypte, Maroc, Nigéria, ce sont les quatre meilleures équipes du continent actuel. C’est bien pour l’Afrique », a expliqué Walid Regragui. Le sélectionneur a insisté sur la montée en puissance progressive de son équipe, rappelant que « chaque match a sa vérité », malgré la prestation rassurante contre le Cameroun.

Pronostics des équipes de la CAN 2025