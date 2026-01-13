FBL-AFR-2025-MAR-PRESSERAFP
Bour Han Amoussa

Nigéria - Maroc, Walid Regragui lance les hostilités

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a annoncé la couleur, mardi, pour le choc contre le Nigéria, prévu mercredi.

À la veille d’un choc continental très attendu, l’atmosphère est déjà électrique. En demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc s’apprête à défier le Nigéria dans un duel qui dépasse le simple cadre sportif. Entre ambitions assumées, polémiques persistantes et déclarations tranchantes, le rendez-vous s’annonce brûlant. Fidèle à son style direct, Walid Regragui a choisi de ne rien éluder face aux médias. Une prise de parole forte, révélatrice d’un sélectionneur déterminé à défendre son groupe et à installer son équipe dans la cour des grands africains.

Favoris & pronostics CAN 2025 | Le Maroc pour remporter la victoire finale ?

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    Walid Regragui face à la pression avant Nigéria - Maroc

    Comme à son habitude, Walid Regragui n’a pas contourné les sujets sensibles lors de la conférence de presse précédant la demi-finale Nigéria – Maroc. Dès l’entame, Walid Regragui a détendu l’atmosphère en évoquant la situation des blessés, notamment celle d’Azzedine Ounahi, annoncée incertaine depuis plusieurs jours. « Au niveau des blessés, j’ai une bonne nouvelle. Ounahi pourra jouer demain… Non je rigole, il est blessé. Romain Saiss revient bien, on verra demain. À part Ounahi, tout le monde est apte et peut postuler dans le groupe », a déclaré Walid Regragui, suscitant quelques sourires avant de recentrer le débat sur l’enjeu sportif.

    Walid Regragui a ensuite pris la mesure de l’événement, soulignant l’importance de cette demi-finale face à l’une des grandes nations du continent. « On est content de remettre le Maroc dans le dernier carré du continent contre l’une des plus fortes équipes africaines en CAN avec ses 17 demi-finales. Ça va être un gros match. Sénégal, Égypte, Maroc, Nigéria, ce sont les quatre meilleures équipes du continent actuel. C’est bien pour l’Afrique », a expliqué Walid Regragui. Le sélectionneur a insisté sur la montée en puissance progressive de son équipe, rappelant que « chaque match a sa vérité », malgré la prestation rassurante contre le Cameroun.

    Pronostics des équipes de la CAN 2025

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    Walid Regragui répond aux polémiques d’arbitrage

    Interrogé sur les nombreuses polémiques liées à l’arbitrage depuis le début de la CAN 2025, Walid Regragui a livré une réponse sans détour, fidèle à son franc-parler. « On travaille bien sur le continent et on veut faire croire que des matches se gagnent de cette manière. Mais il ne faut pas se mentir, sur le continent, ça a toujours existé d’avoir des doutes », a-t-il lancé, appelant les journalistes à exercer pleinement leur rôle. Walid Regragui a tenu à rappeler que ces débats ne sont pas propres à l’Afrique, soulignant que des controverses similaires existent également en Europe.

    Dans le détail, Walid Regragui a estimé que le Maroc avait, lui aussi, été pénalisé à plusieurs reprises. « Nous, on a été lésé depuis le début de la compétition. Contre la Tanzanie, quand on nous dit que c’est penalty parce qu’un joueur de 20kg est au duel avec un autre de 120kg… en Angleterre jamais ça se siffle. En revanche, quand c’est (Bilal) El Khannouss qui se fait pousser contre le Mali, personne ne dit penalty. Pareil pour Abde (Ezzalzouli) ou (Ismael) Saibari contre le Cameroun », a-t-il poursuivi, tout en précisant qu’il ne transmettait jamais ces frustrations à ses joueurs, préférant préserver la sérénité du groupe.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    Walid Regragui assume une CAN plus relevée que jamais

    Enfin, Walid Regragui est revenu sur ses propos concernant le niveau exceptionnel de cette CAN 2025, parfois interprétés comme une manière de se protéger. Le sélectionneur marocain a tenu à clarifier sa pensée. « Moi, j’espère gagner la CAN la plus relevée. C’est la plus relevée, en stade, en climat, en infrastructures », a affirmé Walid Regragui, avant de rappeler la densité de talents présents sur le continent. « On a (Sadio) Mané, (Mohamed) Salah, (Victor) Osimhen, (Ademola) Lookman et (Achraf) Hakimi en Ballon d’Or africain. On a les meilleurs joueurs du continent », a-t-il ajouté.

    Pour Walid Regragui, cette CAN représente avant tout une vitrine pour le football africain. « C’est la meilleure pub pour le football africain », a-t-il souligné, évoquant également les conditions de jeu plus favorables par rapport aux éditions passées disputées sous des chaleurs extrêmes. À l’approche du choc Nigéria – Maroc, Walid Regragui a clairement affiché son ambition : tourner la page des polémiques et se concentrer sur le terrain. Ce mercredi (21h), face aux Super Eagles, le Maroc sait qu’il devra répondre présent dans une ambiance incandescente pour continuer à rêver de finale.

Africa Cup of Nations
Nigéria crest
Nigéria
NGA
Maroc crest
Maroc
MAR
0