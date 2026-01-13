Nigéria - Maroc, Walid Regragui lance les hostilités

À la veille d’un choc continental très attendu, l’atmosphère est déjà électrique. En demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc s’apprête à défier le Nigéria dans un duel qui dépasse le simple cadre sportif. Entre ambitions assumées, polémiques persistantes et déclarations tranchantes, le rendez-vous s’annonce brûlant. Fidèle à son style direct, Walid Regragui a choisi de ne rien éluder face aux médias. Une prise de parole forte, révélatrice d’un sélectionneur déterminé à défendre son groupe et à installer son équipe dans la cour des grands africains.
