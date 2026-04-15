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Neymar réagit aux rumeurs de transfert vers la MLS après une nouvelle prestation décevante avec Santos
Les cadors de la MLS convoitent la star brésilienne.
Les spéculations sur l’avenir de Neymar s’intensifient : le FC Cincinnati voudrait recruter le joueur de 34 ans. Son père, qui fait office de représentant, s’apprêterait à rencontrer des responsables de la MLS pour évoquer une possible arrivée de l’ancien Barcelonais et Parisien en Amérique du Nord après la Coupe du monde 2026.
L’attaquant chevronné, de retour au Santos FC, le club de son enfance, depuis janvier 2025, y maintient un niveau de performance élevé : 15 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions. Son contrat actuel prenant fin en décembre, la perspective d’un nouveau défi en Amérique du Nord pourrait donc peser lourd dans la balance au moment de clore son deuxième passage dans le club de Serie A brésilienne.
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Neymar rompt le silence sur son avenir
Interrogé dans la zone mixte après le match nul frustrant de Santos contre Recoleta, Neymar a été directement questionné sur la possibilité de quitter le club lors du prochain mercato. « Je ne sais pas », a-t-il répondu. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un contrat avec Santos jusqu'à la fin de l'année et j'ai l'intention de l'honorer. »
Les tensions montent d’un cran à Vila Belmiro
L'ambiance au stade Vila Belmiro s'est tendue mardi soir lorsque Neymar s'est retrouvé au cœur d'une vive altercation avec un supporter qui l'accusait d'être « gâté ». L'international brésilien, auteur du premier but de son équipe, n'a pas laissé l'insulte sans réponse : il a répliqué en se moquant de l'apparence physique de son détracteur tout en défendant son éthique de travail sur le terrain. Après la rencontre, l’attaquant a justifié sa réaction : « Je me suis contenté de me plaindre, je ne me suis pas disputé, j’ai répliqué au supporter à propos de la façon dont il m’avait parlé. Je comprends les supporters qui critiquent notre jeu, mais quand ça devient personnel, quand il m’attaque d’une autre manière, je ne peux pas l’accepter. »
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Une saison à la croisée des chemins
Alors que son contrat touche à sa fin et que l’intérêt des États-Unis se fait de plus en plus pressant, la priorité immédiate de Neymar est de rester en forme pour ce qui pourrait être sa quatrième participation à la Coupe du monde cet été. Le meneur de jeu a récemment subi une intervention chirurgicale de suivi au genou afin d’être au meilleur de sa forme pour la campagne du Brésil en Amérique du Nord, qui pourrait lui servir de vitrine en vue d’un éventuel transfert en MLS. Avant de rejoindre sa sélection nationale, Santos doit d’abord venir à bout d’une série de matchs difficiles, à commencer par un affrontement à domicile contre Fluminense.