Neymar réagit aux rumeurs de transfert vers la MLS après une nouvelle prestation décevante avec Santos

Les spéculations sur l’avenir de Neymar s’intensifient : le FC Cincinnati voudrait recruter le joueur de 34 ans. Son père, qui fait office de représentant, s’apprêterait à rencontrer des responsables de la MLS pour évoquer une possible arrivée de l’ancien Barcelonais et Parisien en Amérique du Nord après la Coupe du monde 2026.

L’attaquant chevronné, de retour au Santos FC, le club de son enfance, depuis janvier 2025, y maintient un niveau de performance élevé : 15 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions. Son contrat actuel prenant fin en décembre, la perspective d’un nouveau défi en Amérique du Nord pourrait donc peser lourd dans la balance au moment de clore son deuxième passage dans le club de Serie A brésilienne.