L’arrivée de N’Golo Kanté en Turquie n’est pas passée inaperçue. Transféré officiellement d’Al-Ittihad à Fenerbahçe mardi, le milieu français a posé le pied à Istanbul mercredi soir dans une atmosphère digne des plus grandes soirées européennes. Bien plus qu’un simple déplacement, cette arrivée a donné un premier aperçu de l’immense attente entourant le champion du monde 2018.
N’Golo Kanté : l’accueil chaleureux des fans de Fenerbahçe à la star française
- AFP
Une arrivée sous haute ferveur à Istanbul
Dès la tombée de la nuit, plusieurs milliers de supporters de Fenerbahçe ont convergé vers l’aéroport Sabiha Gökçen. Encadrés par des barrières de sécurité, les fans espéraient apercevoir leur nouvelle recrue. Chants, drapeaux, fumigènes : tout était prêt pour célébrer l’international français, fort de 65 sélections et de deux buts avec les Bleus.
Avant même l’atterrissage, Kanté s’était déjà plié au jeu de la communication du club. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le milieu de 34 ans s’est adressé aux supporters en turc puis en anglais, avec un message simple et efficace : « Etes-vous prêts? J'arrive ». Une phrase suffisante pour faire monter encore d’un cran la fièvre autour de son arrivée.
- AFP
Des scènes impressionnantes pour la nouvelle star
À sa sortie de l’aéroport, le spectacle était total. Une marée jaune et bleu scandait son nom, éclairée par les lueurs des fumigènes. Entouré de photographes et de membres du club en costume, Kanté a avancé lentement au milieu de cette foule compacte, visiblement touché par cet accueil.
Écharpe de Fenerbahçe sur les épaules, maillot floqué à son nom en main, l’ancien joueur de Chelsea a salué timidement ses nouveaux supporters. Fidèle à son image, il n’a jamais quitté son sourire, symbole d’une simplicité qui a toujours marqué sa carrière.
- Getty Images
Un transfert enfin bouclé après des obstacles
Pourtant, ce dénouement n’allait pas de soi. Dans un premier temps, l’opération avait capoté pour des raisons administratives, freinant l’officialisation du transfert. Ces dernières heures ont toutefois permis de débloquer la situation. Fenerbahçe a pu finaliser l’arrivée de Kanté, tout en cédant Youssef En-Nesyri à Al-Ittihad, un mouvement clé pour conclure le dossier.
Avec cette signature, le club stambouliote frappe un grand coup sur le marché. Au-delà de son impact sportif, Kanté incarne une figure respectée et admirée, capable de fédérer immédiatement tout un stade. Son accueil en dit long : à Fenerbahçe, l’histoire commence déjà très fort.