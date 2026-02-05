N’Golo Kanté : l’accueil chaleureux des fans de Fenerbahçe à la star française

Dès la tombée de la nuit, plusieurs milliers de supporters de Fenerbahçe ont convergé vers l’aéroport Sabiha Gökçen. Encadrés par des barrières de sécurité, les fans espéraient apercevoir leur nouvelle recrue. Chants, drapeaux, fumigènes : tout était prêt pour célébrer l’international français, fort de 65 sélections et de deux buts avec les Bleus.

Avant même l’atterrissage, Kanté s’était déjà plié au jeu de la communication du club. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le milieu de 34 ans s’est adressé aux supporters en turc puis en anglais, avec un message simple et efficace : « Etes-vous prêts? J'arrive ». Une phrase suffisante pour faire monter encore d’un cran la fièvre autour de son arrivée.