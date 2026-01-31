Moqué, blessé puis ressuscité : l'incroyable saison de Bruno Fernandes (et le danger saoudien)

Quand Bruno Fernandes affrontera Fulham ce dimanche, il ne sera plus le joueur moqué d'août dernier, ni la cible des vidéos TikTok du club londonien. Il sera le danger public numéro un. Depuis le départ de Ruben Amorim et son retour au cœur du jeu, le Portugais marche sur l'eau : une passe décisive lors de chacun de ses quatre derniers matchs, et 11 contributions de but sur ses neuf dernières sorties.

Les chiffres sont implacables. Avec 10 passes décisives, il trône au sommet de la Premier League. Plus impressionnant encore : il a créé 64 occasions cette saison, soit 21 de plus que Bukayo Saka, malgré trois matchs manqués à Noël. Dans un United où le deuxième meilleur créateur (Amad Diallo) est loin derrière, Fernandes n'est pas seulement important ; il est le système vital de l'équipe. Sans lui, l'attaque des Red Devils s'éteint.