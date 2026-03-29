À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affine sa préparation avec sérieux et ambition. Après une victoire convaincante face au Brésil (2-1), les Bleus s’apprêtent à disputer un nouveau test face à la Colombie. Dans ce contexte, Kylian Mbappé a été invité à se prononcer sur le niveau actuel du groupe tricolore, notamment en comparaison avec celui finaliste au Qatar en 2022. Une analyse lucide qui met en lumière le potentiel, mais aussi les limites de cette génération.
Mondial 2026, la réponse franche de Kylian Mbappé sur le niveau des Bleus
Kylian Mbappé refuse de s’enflammer pour l’équipe de France
Portée par une dynamique positive, la sélection française semble monter en puissance à l’approche du tournoi. Forte de joueurs talentueux à tous les postes, elle affiche une profondeur d’effectif impressionnante. Kylian Mbappé a d’ailleurs reconnu cette richesse technique tout en restant mesuré dans son jugement global.
Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche,Kylian Mbappé a ainsi livré une analyse nuancée : « Il a plus de talent, plus de potentiel mais est-ce qu’il est plus fort, je ne sais pas. Ce sont les résultats qui le diront. Pour le talent, je pense que oui. Quand tu vois les joueurs, comment ils jouent, leur potentiel. Il y a une possibilité de vachement se projeter avec cette équipe. » Une déclaration qui souligne l’écart entre potentiel théorique et réalité du terrain.
Mbappé appelle les Bleus à la prudence avant le Mondial 2026
Malgré cet optimisme mesuré, le capitaine tricolore insiste sur la nécessité de rester vigilant. Kylian Mbappé rappelle que certaines générations talentueuses n’ont pas toujours su concrétiser leurs ambitions, notamment lors des compétitions récentes comme les Euros 2021 et 2024.
Dans cette optique, Kylian Mbappé met en garde contre tout excès de confiance, notamment à l’approche du premier match face au Sénégal. Il prévient : « J’ai connu des équipes de France qui étaient extrêmement talentueuses mais qui n'ont pas gagné. En Coupe du monde, tu es vite rattrapé par la patrouille. Le premier match face au Sénégal, si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur terre très rapidement. » Un discours clair, qui témoigne d’une volonté de garder les pieds sur terre avant un rendez-vous mondial décisif.