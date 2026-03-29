Mondial 2026, la réponse franche de Kylian Mbappé sur le niveau des Bleus

Portée par une dynamique positive, la sélection française semble monter en puissance à l’approche du tournoi. Forte de joueurs talentueux à tous les postes, elle affiche une profondeur d’effectif impressionnante. Kylian Mbappé a d’ailleurs reconnu cette richesse technique tout en restant mesuré dans son jugement global.









Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche,Kylian Mbappé a ainsi livré une analyse nuancée : « Il a plus de talent, plus de potentiel mais est-ce qu’il est plus fort, je ne sais pas. Ce sont les résultats qui le diront. Pour le talent, je pense que oui. Quand tu vois les joueurs, comment ils jouent, leur potentiel. Il y a une possibilité de vachement se projeter avec cette équipe. » Une déclaration qui souligne l’écart entre potentiel théorique et réalité du terrain.